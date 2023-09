Claudia Sheinbaum reitera que la coordinación de CDMX se decidirá con encuesta

“Ni el presidente del partido (Mario Delgado) ni yo estamos favoreciendo a una u otra persona, muy mal haríamos”, respondió Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, con respecto a la candidatura de la Coordinación de la CDMX.

Al terminar su participación en Expansión Summit 2023, la Dra. Sheinbaum tomó unos minutos para aclarar que la candidatura de Omar García Harfuch no la decidirá ella ni Mario Delgado, sino será vía una encuesta.

“Lo que hacemos es facilitar las condiciones para que se pueda participar en las encuestas, no tenemos favorito, no hay una persona u otra, sino sencillamente se abre el espacio para que todas y todos pueden participar”, aseguró la ex jefa de Gobierno de la CDMX.

Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la CDMX hasta junio de este 2023. Foto: Especial.

¿Claudia Shienbaum tiene un favorito para la CDMX?

Hugo López Gatell, Clara Brugada, Miguel Torruco Garza y Omar García Harfuch son algunos servidores públicos que se han inscrito a la convocatoria de Morena para la coordinación de la CDMX para la defensa de la 4T. En este sentido han surgido dudas si existe algún favoritismo, pues con la mayoría de ellos ha trabajo muy de cerca.

Ante esto, el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha negado que Claudia Sheinbaum tenga un favorito, y que, en este caso, sea él. “Es una mujer que ha mostrado integridad en todo su andar político; ella (Sheinbaum), no creo, sinceramente, que tenga favoritos”.