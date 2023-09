Sin vínculo entre normalistas de Ayotzinapa y delincuencia organizada: Encinas

Han pasado nueve años desde aquella noche en la que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron tras ser atacados por policías y civiles armados, en el cual murieron seis personas -tres normalistas, un chofer, un adolescente y una mujer-; las teorías de lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 aparecieron casi desde el primer momento en que se suscitó el ataque, pero algo que los sobrevivientes dijeron y ahora el subsecretario de Derechos Humanos recalcó, es que no hay vínculos entre la delincuencia organizada y los jóvenes normalistas.

Desde un principio los sobrevivientes narraron que las circunstancias de sus poblaciones de origen no eran las mejores, la pobreza imperaba en sus comunidades y los caminos para paliar el hambre eran pocos: migrar a Estados Unidos, ser maestros normalistas o unirse a las filas de crimen organizado; ellos optaron por quedarse en su país y poner un granito de arena para que las cosas fueran mejores, estudiar para preparar a las futuras generaciones de los lugares más marginados de México, pero esa generación se topó de frente a Guerreros Unidos y la maldad del narco.

Los padres exigen saber qué les ocurrió a sus hijos. Foto: Cuartoscuro.

Alejandro Encinas Rodríguez, quien también es titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, dio a conocer en el Segundo Informe del Caso Iguala, que no hay elementos para suponer que los normalistas tenían vínculo alguno con el crimen organizado, pues no hay registros de que esa noche se hayan comunicado no con miembros de Guerrero Unidos, ni con elementos de alguna de las policías que operan en el estado de Guerrero, por lo que afirmó que en "ningún momento hubo vínculo de los estudiantes con ningún grupo delictivo".

¿Qué ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa?

El Gobierno de México presentó un informe de la narrativa de los hechos ocurridos entre la noche del 26 de septiembre y la mañana del 27 del año 2014, en él se establece que “el estado de Guerrero y el municipio de Iguala representan una zona estratégica para el trasiego de drogas, que ha derivado en un espacio de confrontación entre distintos grupos delictivos”. En ese momento Guerreros Unidos, Los Rojos y La Familia Michoacana se disputaban el control de la plaza.

Como parte de una tradición, los normalistas acudían a la ciudad para “secuestrar” camiones y poder trasladarse a la Ciudad de México con el fin de participar en las movilizaciones conmemorativas de la Matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, eso hicieron, tomaron algunos autobuses cuando fueron interceptados y agredidos, desatando los hechos en los que 43 normalistas fueron víctimas de desaparición forzada y tres más fueron asesinados. Aunque se creó la “Verdad Histórica”, esta fue rechazada y refutada por especialistas. Ahora se barajan tres posibles causas de la desaparición:

Confusión, en este contexto se cree que Guerrero Unidos creyó que entre los estudiantes había infiltrados miembros de Los Rojos, grupo criminal con quien disputaban la plaza de Iguala. Dar un escarmiento a los normalistas, pues habían sido amenazados por el alcalde José Luis Abarca y Guerrero Unidos tras la protesta y destrozos al palacio municipal de Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera. Trasiego de drogas, se considera que alguno de los autobuses tomados pudo haber tenido drogas, armas o dinero.

