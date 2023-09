Samuel García encabeza inicio de trabajos en el Tramo 1 de la Carretera Interserrana

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda arrancó hoy los trabajos en la construcción del Tramo 1 de la Carretera Interserrana, con lo que el proyecto insignia del sistema carretero de Nuevo León de esta administración va en forma para cristalizar el sueño de conectar el sur del Estado con la zona metropolitana de Monterrey.

"Caigo en cuenta que los grandes proyectos de esta región se prometieron desde hace 40 años y no los hicieron. Claro, son complejos, había trabas, no había lana, permisos, pero esta Carretera y esta Presa La Libertad, junto con El Cuchillo II, llevaban 20, 25 años y otros hasta 40 que se planeaban, pero no se ejecutaban. Hoy les puedo decir que en dos años de gobierno, para que se den una idea, estamos terminando la Carretera La Gloria - Colombia, que es de las más importante del País porque va a conectar con Estados Unidos, terminamos este diciembre, y lo más importante es que nos acaban de dar la nueva concesión de la aduana para que Nuevo León la tenga otros 60 años, estamos pensando a 2050 y más allá" dijo el mandatario estatal ante ejidatarios invitados, algunos de ellos donantes de propiedades que cedieron sus terrenos para la realización de esta vía.

Para dimensionar la relevancia del proyecto, García Sepúlveda expuso que los transportistas de Allende, por mencionar un ejemplo, tenían que rodear la Sierra Madre hasta Saltillo, en una carretera peligrosa y hacer kilometraje por hora media, representando recursos económicos que tampoco se quedaban en Nuevo León.

"Por ahí nos vamos a ir 30 kilómetros para lograr el gran sueño del sur de Nuevo León de Igualdad social, de movilidad que ha estado siglos alejados de la capital, se tenían que venir por Iturbide cuatro horas o por Saltillo cuatro y pico. Pero, sobre todo va a haber un boom económico que requería estas carreteras, ¿por qué les vamos a dar el gane a otros Estados por falta de infraestructura? No", apuntó el gobernador.

Especificaciones del proyecto

El proyecto de la Carretera Interserrana tiene una longitud total de 87 kilómetros que cruza la sierra y por su envergadura fue dividido en tres etapas. Es un proyecto que permitirá dar seguridad y es el inicio de este nuevo corredor hacia la frontera norte.

El Tramo 1 inicia en la Carretera Nacional y termina donde empieza la zona serrana, explicó Mauricio Zavala, director de la Red Estatal de Autopistas, quien explicó los trabajos que se realizarán.

El Tramo 1, mencionó Zavala, inicia en la Carretera Nacional y termina donde empieza la zona serrana, además detalló que se estima una inversión cercana a los mil 500 millones de pesos.

El Tramo 1 de dicha vía consta de 15 kilómetros de longitud, unos 75 predios, aproximadamente 900 mil metros cuadrados, la construcción de autopista tipo A4, un entronque entre la Carretera Federal No. 85 y la nueva Carretera Interserrana, además, la construcción de nueve puentes y la construcción de obras hidráulicas.

La nueva carretera permitirá desplazamientos de 90 kilómetros por hora a través de la rúa con un ancho de corona de 23 metros, con acotamiento interno de 1 metro y externo de 3 metros, a través de los cuales tendrán un total de 9 mil 70 TDPA en ambos sentidos.

Los beneficios que representan esta nueva carretera para los usuarios son la posibilidad de aumentar la competitividad y conectividad de la plataforma logística de México y Estados Unidos, así como atender el crecimiento de la demanda de autotransporte generada por el crecimiento industrial y comercial de México.

Adicionalmente, se podrá mejorar las condiciones de tránsito y seguridad de los beneficiarios que hacen uso de la carretera hacia el sur y norte del Estado, así como reducir tiempos de recorrido y costos de operación que circulan por la red vial relevante.

También se podrá reducir la contaminación ambiental por gases y micro-partículas, emitidas al medio ambiente.

Entre los invitados a esta actividad estuvieron presentes Baltazar Gilberto Martínez Ríos, además de Miguel Ángel Salazar, alcalde de Montemorelos, entre otros invitados.

dhfm