Pese a incumplimientos en requisitos, concesionarios de transporte público de Oaxaca exigen aumento de tarifas

Concesionarios del transporte urbano de la capital oaxaqueña exigieron con una protesta singular, el incremento a la tarifa del transporte público, de ocho a 10 pesos; sin embargo, incumplieron con los requisitos para el proceso de revisión.

Esta mañana, los vehículos que cubren diversas rutas, portaban cartulinas para exigir el cumplimiento a su exigencia a la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Solo se cumple el 40 por ciento de requisitos establecidos

Créditos: Especial

¿Cuál es el estado de los camiones en Oaxaca?

La titular de la dependencia, Claudia De Gyves Mendoza, informó que los empresarios de las cuatro líneas de camiones que ofrecen el servicio sólo cumplieron con el 40 por ciento de los requisitos establecidos para iniciar con la revisión del ajuste de los costos del pasaje.

Los concesionarios, cuentan con unidades viejas, es decir que no son menores a 20 años de antigüedad, además de que los más de mil 200 autobuses que circulan en la zona urbana deben de cumplir con sus revisiones físico mecánicas y con sus pólizas de seguro vigente.

¿De cuánto sería el aumento del transporte público en Oaxaca?

La funcionaria manifestó que mientras esto no se cumpla no se podrá abrir una mesa de diálogo para que las autoridades puedan o no autorizar el incremento.

Por lo que los concesionarios tendrán que cumplir, dijo con todos los requisitos que se requieren para poder implementar otro costo.

No es la primera vez que los empresarios pretenden subir de ocho a 10 pesos el precio del pasaje, toda vez que hace un año lo intentaron.

srgc