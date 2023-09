Mario Delgado: mi sueño es hacer llegar a la Presidencia a la primera mujer en la historia de México

En conferencia de prensa esta tarde, el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, aseguró que su nuevo sueño es mantenerse a lado de Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación y apoyarla a lograr posicionarse como la primera mujer presidenta de México.

A pregunta expresa sobre lo que habló con la científica, Delgado señaló que "más que preguntarle por mis aspiraciones (a ser candidato de jefe de Gobierno de la CDMX), la pregunta obligada con ella (con Claudia Sheinbaum) era la evaluación que ella tenía sobre nuestro trabajo en el partido y fue una evaluación muy generosa, positiva, y eso para mí fue un dato fundamental".

Explicó que el liderazgo lo tendría ahora la Dra. Sheinbaum ya que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y fundador del partido, le había pasado el bastón de mando, lo que de forma simbólica le reitera su compromiso a la Dra. Sheinbaum. "Si le gusta mi trabajo como dirigente, a mí me gusta más mi trabajo como dirigente", aseguró Mario Delgado.

Delgado quiere contribuir a que México tenga la primera presidenta. Foto: Cortesía

Delgado quiere que Claudia Sheinbaum sea la primera mujer presidenta

Durante la conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena aseguró que su sueño que es Claudia Sheinbaum sea la primer mujer presidente, en comparación con sus aspiraciones en otros cargos públicos como la jefatura de Gobierno de la CDMX.

"Me da mucho emoción el poder contribuir a que por primera vez en la historia tengamos una mujer presidenta eso es algo que es imperdible; entonces prefiero estar en esta responsabilidad, además que la militancia me confió el congreso nacional el año pasado, me dio la oportunidad y la confianza de extender un año más este mandato no podría traicionar a nuestros compañeros congresistas que representan a toda la militancia", aseguró Mario Delgado.