Javier May se registra en Tabasco, pide piso parejo para todos en el proceso interno de Morena

Este lunes el ex titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Javier May Rodríguez, se inscribió al proceso interno de Morena en busca de la gubernatura de Tabasco en 2024. En una rueda de prensa después de su inscripción declaró que solicitará al Consejo Estatal del partido que pida al Comité Nacional de Elecciones (CNE) que incluya en las encuestas a todos los interesados en participar.

Javier May hizo un llamado a la unidad al interior de Morena

Créditos: Armando de la Rosa

May Rodríguez aseguró contar con el apoyo de la sociedad tabasqueña y sostuvo que cuenta con todos los requisitos para participar en la encuesta de Morena. Así mismo, hizo un llamado a la unidad y negó las acusaciones de usar programas sociales en su beneficio.

Así mismo, dijo que respetará los resultados de la encuesta e hizo una llamado a evitar las malas prácticas políticas y pidió a los simpatizantes de Morena denunciar cualquier irregularidad.

A través de su cuenta de X, May expresó su alegría por ser parte de este proceso de selección.

¿Quién es Javier May?

Javier May es originario de Tabasco y comenzó su trayectoria política cuando conoció al presidente Andrés Manuel López Obrador quien lo sumó a su proyecto “Expo por la Democracia” para protestar en 1991 por los distintos fraudes electorales. Javier May no tiene estudios de licenciatura, su último nivel académico es de educación preparatoria