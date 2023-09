Elecciones 2024: inicia Morena el registro por la gubernatura de Tabasco

Morena inició el registro de aspirantes a las gubernaturas de las 9 entidades que se disputarán el cargo el próximo 2 de junio de 2024, entre ellas se encuentran el estado de Tabasco de donde es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Javier May: solicitará que el CNE incluya a todos a los interesados

Javier May fue uno de los que ya realizó su registro como aspirante a Coordinador Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación . En conferencia de prensa, declaró que solicitará al Consejo Estatal del partido que pida al Comité Nacional de Elecciones (CNE) que incluya en las encuestas a todos los interesados en participar.

Aseguró que cuenta con atributos éticos, políticos y estatutarios, para llevar el mensaje de Morena a cada colonia, pueblo y barrio de Tabasco.

Javier May ha visitado distintos municipios de Tabasco para ganar seguidores.

Créditos: X @TabascoJavier

Marcos Rosendo Medina Filigrana: pidió respetar estatutos y quitar anuncios espectaculares

El diputado federal por Morena, Marcos Rosendo Medina Filigrana pidió licencia por tiempo indefinido a su cargo para inscribirse al proceso por la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Cuando hizo la declaración que participaría en el proceso interno de selección, pidió a los demás aspirantes de Morena respetar los estatutos y quitar los anuncios espectaculares.

Marcos Rosendo Medina busca la candidatura por Morena a Tabasco.

Cortesía: FB marcosrosendomedina

Mónica Fernández Balboa: Queda estrictamente prohibido utilizar el presupuesto público para favorecer a participantes.

Mónica Fernández dijo estar de acuerdo en los requisitos para aspirar a las gubernaturas.

Cortesía: X @monicaferbal

La senadora Mónica Fernández Balboa dijo estar de acuerdo en los planteamientos, requisitos y obligaciones que pide el proceso interno de Morena y celebró la eliminación de privilegios y ventajas que pudieran tener algunos aspirantes. Aseguró que es una de las más interesadas en participar en el proceso para trabajar a favor de Tabasco.

Queda estrictamente prohibido utilizar el presupuesto público o bienes gubernamentales para favorecer a participantes o a sus representantes durante el proceso.

Yolanda Osuna Huerta: No hay confrontación con nadie; todos nos conocemos y somos un equipo.

Yolanda Osuna no renunciará a su cargo com presidenta municipal en el proceso interno de Morena para la gubernatura de Tabasco.

Cortesía: X @YolandaOsunaH

La presidenta municipal de Centro, Yolanda Osuna Huerta dijo que está acatando las reglas que puso Morena para contender por la gubernatura de Tabasco y que no hay competencia alguna con Javier May. Osuna dijo que no renunciará a su cargo y que utilizará los sábados y domingos para recorrer el estado una vez que se definan los tiempos de la convocatoria.

¿Cómo es el proceso de registro de aspirantes a gubernaturas en Morena?

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena realiza el registro en línea y quedará habilitado hasta las 23:59 del martes 26 de septiembre. Podrán registrarse militantes y personas externas del partido, solamente se tendrá que confirmar que no se tengan antecedentes por violencia de género o sean deudores alimentarios.

Del 29 de septiembre al 29 de octubre se hará el análisis de perfiles y realización de encuestas y por último, el 30 de octubre del 2023: Anunciarán el nombre de las y los ganadores.