Hugo López-Gatell se destapa para 2024, AMLO confirma que busca ser candidato

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este viernes que Hugo López Gatell, Rocío Nahle y una decena más de su equipo renunciarán próximamente para buscar un cargo de elección popular en 2024.

En la Mañanera en Palacio Nacional, dijo que si no son electos a él le ayudará eso porque en Palacio Nacional “van a estar las puertas abiertas”, para que le ayuden a terminar su gestión sexenal.

“Son cambios que se tienen que dar. Hay que ser y parecer. Entonces, ya han notificado algunos que van a retirarse, como 10”, dijo.

López Obrador no quiso dar los nombres de todos los que renunciarán a su cargo, pero sí confirmó algunos como el caso del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, quien fue el vocero del gobierno federal sobre la pandemia de COVID-19.

“Sí, me dijo el doctor López Gatell. No sé, pero yo creo que él va a despedirse…También, primero agradecerles a todos. En momentos muy difíciles, en el caso de Hugo López Gatell aquí dando la cara, de primer orden, buen servidor público, así todos, no estoy buscando inclinar la balanza por nadie, por lo mismo, el pueblo es mucha pieza”, expresó.

López Obrador no quiso dar los nombres de todos los que renunciarán a su cargo. Foto: Cuartoscuro

“Cometen un error quienes piensan que con los espectaculares, quitándoles 10 años (de edad), que con eso ya van a ganar, la gente está muy consciente, no se dejan manipular”, destacó.

Deseó que les vaya muy bien a todos, y reiteró que él no tiene predilectos justo cuando aceptó que Rocío Nahle también renunciará.

“Por ejemplo, el caso de Rocío es de dominio público. Ayer me mandó ya muestras de la gasolina que se está produciendo en Dos Bocas y del diésel. Entonces, ya está terminando y si ella tiene ese propósito, adelante, que le vaya muy bien, es de primera, una mujer con principios, honesta, trabajadora, pero así todos, deben haber otros aspirantes a lo mismo en Veracruz y son iguales, no hay predilectos”, dijo.