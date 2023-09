AMLO asegura que los migrantes son lo importante, no los trenes, tras suspensión de Ferromex

Al Gobierno de México lo que le importa son los migrantes, no los trenes, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la decisión de Ferromex, de Grupo México, de suspender la actividad de trenes de carga por el aumento de migrantes que buscan abordarlos para llegar a Estados Unidos.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que respeta la decisión de Ferromex; sin embargo, consideró que es una decisión "rara".

"Nada, es una decisión que tomó Ferromex… no, lo que nos importa no son los trenes, lo que nos importa son los migrantes…es lo que estamos haciendo, pero los dueños de los trenes de manera rara, inusual, sacaron un boletín dando a conocer que iban a parar los trenes", señaló.

López Obrador expuso que los trenes no se pararon cuando las y los maestros de Michoacán tomaron las vías, pero que ahora sí suspendieron actividades y sacaron un boletín.

"Eso ni siquiera cuando los maestros tomaron las vías allá en Michoacán, varios días no sacaron ningún boletín y ahora no sé qué, es que son tiempos nuevos ahora se dicen cosas que antes se callaban… hay que proteger a los migrantes… eso pero me llamó mucho la atención todo el despliegue del boletín del señor Germán Larrea… estamos trabajando con el tema migratorio, constantemente estamos trabajando en eso… están reiniciando también el traslado en los trenes, después del boletín se echaron a andar los trenes, sí ese fue el reporte que me dieron en la mañana", indicó.

AMLO: "Los de abajo" pagan proporcionalmente más impuestos que los de "arriba"

El presidente consideró que la "gente con menos ingresos pero muy consciente" paga más impuestos que los de "mero arriba". En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal expuso que "proporcionalmente" la gente de pueblos paga más de IVA e ISR en comparación con las grandes corporaciones.

"¿Cómo no pagan impuestos los de Iztapalapa? proporcionalmente hasta pagan más que los de mero arriba si tomamos en cuenta el ingreso de cada quien, hasta hace poco, yo creo que todavía, no se ha podido corregir del todo, el Impuesto Sobre la Renta que pagan los trabajadores mexicanos era mayor al Impuesto Sobre la Renta que pagaban las grandes corporaciones económicas y financieras, estoy hablando del Impuesto Sobre la Renta, ahora sí vamos al impuesto al consumo, sin duda que pagan más proporcionalmente los de abajo, porque en todo lo que se compra hay que pagar un impuesto", explicó.

Agregó que su movimiento siempre ha luchado porque no se aprobaran nuevos impuestos, como el de alimentos y medicinas.

"Hemos defendido históricamente, eso no lo dicen, porque los gobiernos neoliberales, neoporfiristas, conservadores, corruptos querían cobrar IVA en alimentos y medicamentos, ¿y saben por qué no lo pudieron hacer? por nosotros, por nuestra lucha, pero en el resto de las mercancías en todas hay que pagar impuestos, si se compra una camisa, un para zapatos, y todos tienen que pagar impuestos, todos tenemos que pagar impuestos, pero a la mentalidad del conservadurismo es esa, que es muy difícil mucho muy difícil que hacerles cambiar, Entonces les molesta que tratemos estos temas, más a los aspiracionistas", consideró.