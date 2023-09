Estudiantes del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) bloquearon la carretera a Rioverde frente a sus instalaciones para demandar la destitución de su director, Juan Diego Bárcenas Torres a quien acusan por las malas condiciones de la institución y probable desvió de recursos.

La protesta encabezada por dirigentes del Comité Estudiantil inició en la Plaza del Estudiante y posteriormente se trasladó a las afueras para bloquear la vía estatal, lo que ocasionó un caos en el tráfico vehicular en la zona.

Director continúa con su cargo

El dirigente estudiantil, Jesús Rubio afirmó que continúa en el cargo pese a los documentos que se difundieron el pasado martes por parte de la autoridad, "un director no tiene autoridad para rescindir a un presidente, esa indicación viene directamente desde el Tecnológico Nacional de México y pedí un permiso sin goce de sueldo porque los mismos estudiantes solicitaron mi presencia en la protesta", expuso.

Dijo que, entre las exigencias de los estudiantes se encuentra que no se les reprima con amenazas, no solamente a los estudiantes sino también a las y los trabajadores administrativos para que no expresen sus inconformidades; así mismo, reclaman instalaciones dignas y mantenimiento, por ejemplo, a la alberca del plantel, cuya agua se pone verde y afecta a los deportistas que ahí entrenan.

Jesús Rubio señalo que también están pidiendo que cese por parte del director los ataques que denigran carreras como la de Licenciado en Turismo de cuyos estudiantes dicho “que se ponen a jugar a la cocinita en su laboratorio y queda claro que es una persona que no tiene conocimiento de las competencias que ellos adquieren en el laboratorio y pues bueno los chavos de turismo se sienten denigrados", enfatizó.

Acusan al director del ISLP

El dirigente estudiantil emplazó al Tecnológico Nacional a que los escuche y destituya al director pues no se trata de un pleito entre estudiantes como lo ha querido manejar ante las autoridades centrales.

A través de sus redes sociales, el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del ITSLP denunció que el pasado julio 10 estudiantes y tres trabajadores fueron privados de su libertad por varias horas por personas disfrazadas de policías cuando viajaban a un evento académico;

“Estas personas solicitaban se pagara para dejarlos ir sanos y salvo, pasado el tiempo y después de pasar tiempo de angustia y desesperación, el director dio la orden que le pasaran un número de tarjeta para depositarnos y que fuéramos a sacarlo junto con la gente que nos tenía”, establecen en la publicación.

Denunciaron que pese a la indicación por parte de la dirección sobre “no comentar nada de lo ocurrido”, el Comité interpuso una denuncia que por motivos legales evitaron compartir.

