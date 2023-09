Ken Salazar: "En Nuevo León se viven los beneficios de nuestra integración y del impulso a la innovación"

Durante mi visita a Monterrey constaté nuevamente los beneficios que surgen de nuestra integración y de cómo impactan de manera positiva cuando se aprovechan las oportunidades que surgen del T-MEC y el nearshoring, más aún, cuando existe un vínculo estrecho entre las autoridades, el sector privado y la academia.

Al reunirme con el gobernador Samuel García, coincidimos en la importancia de seguir invirtiendo en la seguridad para generar prosperidad. También dialogamos sobre distintas obras de infraestructura para fortalecer los lazos comerciales entre los Estados Unidos y Nuevo León, ya sea a través de nuestra frontera compartida en el Puente Colombia o integrando a América del Norte por medio de la electromovilidad para crear un corredor que cruce por Estados Unidos y llegue a Canadá.

El vínculo entre el sector privado y la academia le ha dado un impulso al desarrollo del estado, demostrando que la educación lleva a la innovación. En dos encuentros distintos, me reuní con estudiantes universitarios del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad de Monterrey (UDEM). Platicar con cada una y uno de ellos me dio todavía más optimismo en el futuro de la relación por su liderazgo, capacidad y porque sueñan muy alto. De manera particular, le agradezco a la UDEM por considerar a los Estados Unidos como invitado de honor en su feria internacional.

En mi encuentro con el alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio, hablamos sobre la importancia de cuidar el planeta a través de iniciativas como Net Zero Cities que impulsa la USAID y en la que participa su gobierno. El papel de las ciudades es crucial para combatir el cambio climático y promover el uso de energías limpias, por lo que también platicamos sobre sus proyectos para impulsar la electromovilidad.

En mi reunión con el gobernador electo de Coahuila Manuel Jiménez dialogamos sobre asuntos de interés compartido, tales como la cooperación en materia de seguridad y sobre cómo su estado puede seguir impulsando las inversiones estadounidenses y la infraestructura fronteriza en beneficio de nuestros pueblos e integración.

En mi reunión con el Cuerpo Consular en Monterrey reafirmamos la necesidad de aprovechar el nearshoring y la posición geográfica y ventajas del estado para seguir impulsando la prosperidad en la región.

Ya sea con las autoridades, la academia o el sector privado, destaqué el poder transformador de la educación y de cómo es crucial para seguir impulsando el desarrollo de América del Norte. Por eso, dialogamos sobre el BiCentennial200 Education Challenge, una iniciativa que impulsamos desde la Embajada y nuestros consulados para que más estudiantes mexicanos estudien en los Estados Unidos y viceversa. Así, uniremos a nuestros pueblos para que se conozcan mejor y nuestros jóvenes tendrán las herramientas necesarias para construir su futuro y el de nuestros países.

