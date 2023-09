Hoy No Circula: estos autos descansan este sábado 16 de septiembre en la CDMX

Con el objetivo de disminuir y controlar las emisiones contaminantes de vehículos, este 16 de septiembre no tienen permitido transitar algunos vehículos en la en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). En el marco de los festejos por el 213 aniversario de la Independencia de M��xico, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este sábado el programa Hoy No Circula aplica para vehículos con holograma 1 y terminación de placas con número impar —1, 3, 5, 7, 9—, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y al menos 18 municipios del Estado de México.

La prohibición también es para vehículos con matriculas sin número, holograma 2 y aquellos con placas foráneas, que tienen restringida la circulación todos los sábados de 5:00 a 22:00; sin embargo, de acuerdo con el calendario del programa para el Estado de México, las restricciones para los automóviles con placas foráneas aplican sólo desde las 5:00 hasta las 11:00 horas. Por otra parte, vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con holograma 0 —cero— y 00 —doble cero— quedan exentos de las limitaciones del Hoy No Circula y pueden circular libremente.

Hoy No Circula 16 de septiempre: ¿en qué municipios del Edomex aplica?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cómo estará el clima en la CDMX?

Como cada año, este 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional desfile cívico militar, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la tarde se espera ambiente cálido, con una temperatura máxima de entre 25 a 27 grados Celsius (°C); además, se prevé cielo nublado con condiciones para chubascos y lluvias puntuales fuertes, posiblemente acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

Pronóstico de lluvias para hoy, 16 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán

(75 a 150 milímetros): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero

(50 a 75 milímetros): Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 milímetros): San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas

fuertes (25 a 50 milímetros): San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros): Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

(5 a 25 milímetros): Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros): Baja California Sur.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

¿Si trabajo el 16 de septiembre me pagan doble? Conoce qué dice la Ley Federal sobre este festivo

Tren Interurbano México-Toluca será gratis todo septiembre: esto costará el boleto a partir de octubre