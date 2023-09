José Ángel Gurría acusa a AMLO de actuar de manera antidemocrática y misógina

Integrantes de oposición conminan al presidente Andrés Manuel López Obrador a que reconsidere su postura “sectaria y misógina”, de no invitar a las representantes del Poder Legislativo y Judicial, a los eventos históricos del país.

Al acudir al Foro: “Perspectivas Macroeconómicas para el 2024”, organizado por el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, el encargado del Programa de Gobierno del Frente Amplio por México, José Ángel Gurría lamentó la actitud antidemocrática de López Obrador, quien dijo, debe, aunque no le guste aceptar como parte de la democracia, convivir con los otros Poderes de la Unión.

“Yo espero que el jefe del ejecutivo reconsidere. En México escogimos vivir en democracia, y parte del sistema democrático es la división de poderes, y la división de poderes implica un respeto a los otros poderes; lamentablemente este choque que tiene el jefe del poder ejecutivo con el poder judicial es muy delicado”, expuso.

"Es un profundo error de una persona que tiene un liderazgo personal y no institucional" Crédito: Archivo

Lo acusan de misoginia

En el mismo tenor, Mario Riestra diputado federal del PAN, lamentó la actitud del presidente de México que actúa más como líder de un partido, respondiendo con un acto de misoginia ante dos grandes mujeres.

“Es un profundo error de una persona que tiene un liderazgo personal y no institucional; las instituciones no dependen de sus titulares, no dependen de las afinidades, no dependen de si se caen bien o no, como él lo ha señalado. La vida institucional debería fluir más allá de las personas; pero además en el caso de que por primera ocasión en la historia de México estos dos poderes sean presididos por mujeres, me parece un acto de misoginia por parte del ejecutivo.”, expresó.

El Partido Movimiento Ciudadano en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se sumó a las críticas en contra del mandatario federal, y en voz de Salomón Chertorivsky, señaló que López Obrador actúa como si fuera dueño del país y no el presidente.

“La Patria no tiene dueño es de todas y de todos, y la representación de los poderes en una República pues tendría que estar presente en el homenaje donde se celebra el cumpleaños de la Nación, no la fiesta de una persona. Creo que ahí comete un error como muchos otros que comete; el que piensa como él, pues bienvenido, el que no le cae bien, pues ni lo escucho”, expresó.

