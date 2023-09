Delfina Gómez toma de protesta como gobernadora del Edomex: promete acabar con privilegios y corrupción

Terminar con privilegios y la corrupción, es la apuesta de la nueva gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena), quien oficialmente inicia funciones el 16 de septiembre.

En su primer mensaje tras su toma de protesta en el Salón de Sesiones “José María Morelos y Pavón” del Congreso Local, destacó que es la primera gobernadora mexiquense luego de más de 94 años de que gobernó el PRI y que era su principal bastión.

Agradeció la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le pidió que siga respaldando a la entidad.

“¡Es un honor estar con Obrador!”, dijo al tiempo que el grito se replicó en el recinto legislativo. La integrante del denominado “Grupo Texcoco”.

Le hizo un reconocimiento al gobernador saliente Alfredo del Mazo Créditos: Especial

Pilares de acción durante su gobierno

Enlistó sus cuatro pilares: Primero, implementar un plan de austeridad y de combate a la corrupción; segundo, atender a los que menos tienen, lo que provocó un aplauso del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Adelantó que el 11 de octubre arrancan las audiencias ciudadanas en el Palacio de Gobierno; además de que recorrerá municipios ya que será un gobierno de territorio, no de escritorio.

Su tercer pilar en el desarrollo y el cuarto la promoción de la paz.

La texcocana expresó su beneplácito porque dos mujeres —en este caso Azucena Cisneros (Morena), presidenta del Congreso del Estado de México— estén encabezando la sesión.

Delfina Gómez dijo que ha sido un viaje de 10 años en los que constató las necesidades de los mexiquenses Créditos: Especial

Destaca trabajo Alfredo Del Mazo

Le hizo un reconocimiento al gobernador saliente Alfredo del Mazo Maza (PRI).

“Afirmo con plena responsabilidad y absoluta conciencia histórica de la trascendencia de este momento en el que por primera vez una mujer gobernará el Estado de México, es decir, la transformación ya inició mi gobierno, seguirá el humanismo mexicano que sintetiza los principios políticos, económicos y sociales que impulsa la cuarta transformación”, expresó.

Delfina Gómez dijo que ha sido un viaje de 10 años en los que constató las necesidades de los mexiquenses.

“No les voy a fallar y que el equipo que integra mi gabinete será una auténtica muestra de que podemos hacer las cosas bien con honestidad, con transparencia, pero sobre todo con amor al pueblo”, recalcó.

Servidores públicos podrían ser sancionados

“Lo voy a decir muy claro y muy fuerte: servidor público que no cumpla con rectitud e integridad su encomienda será removido y en su caso castigado con todo el proceso de la ley, ya basta de tanta corrupción se acabaron los negocios traguados desde las oficinas del gobierno y las riquezas constituidas al amparo del Estado”, subrayó”.

Después, la gobernadora electa en casi 27 minutos con “¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva las y los mexiquenses! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva México!”.

Adelantó que enviará iniciativas de reforma constitucional como la de ratificación de mandato; retirar el fuero a todos los servidores públicos porque no se tolerará la corrupción y sobre consultas populares y democracia participativa.

AMLO respalda a Delfina y reconoce a Del Mazo

Fuera de programa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje de 17 minutos al término de la sesión solemne en el Congreso local en el qué Delfina Gómez Álvarez rindió protesta como gobernadora.

Aunque dijo que no estaba preparado, manifestó que se mantendrá el apoyo a la entidad mexiquenses que vive la alternancia política tras 94 años de gobiernos del PRI.

Aprovechó para expresar su respaldo al gobernador saliente Alfredo del Mazo Maza con quien dijo que trabajó de forma coordinados y pese a los señalamientos no intervino en la elección estatal.

“Vamos a seguir trabajando de manera conjunta, como lo hemos hecho en estos casi cinco años que llevo en la Presidencia de la República. He tenido muy buen trabajo coordinado, trabajo conjunto con el gobernador Alfredo del Mazo. No hemos chocado, no han habido discrepancias. Y esto lo hemos hecho porque por encima de nuestras diferencias, si existieran, por encima de las banderías partidistas, cuando se gobierna hay que hacerlo en beneficio de todos”, recalcó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Vamos a seguir trabajando de manera conjunta" Créditos: Cuartoscuro

Afirmó que se mantendrán los programas de bienestar y que se ampliarán obras de infraestructura en la entidad mexiquense.

Refirió que este 15 de septiembre por la mañana inaugurará la primera etapa con cuatro estaciones del tren Toluca - ciudad de México con el gobernador saliente Alfredo del Mazo y la gobernadora electa Delfina Gómez que tendrá por nombre “El Insurgente”.

Destacó que otro de las obras que se terminará en marzo, y al cual invitará a Del Mazo, es la inauguración del trolebús de Chalco a Santa Marta y en el mismo mes se concluye el tramo del tren del aeropuerto Felipe Ángeles a Ecatepec —un trayecto de 45 minutos—.

El presidente destacó que Alfredo del Mazo no intervino en la elección estatal por lo que es un demócrata.

“Concluyo pues reconociendo a Alfredo del Mazo porque independientemente de que trabajamos juntos, actuó con mucho respeto a la voluntad de los mexiquenses. Eso es muy importante. Yo padecí de dos fraudes electorales y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió”, refirió.

Se mantendrán los programas de bienestar Créditos: Especial

“Algo parecido sucedió aquí en el Estado de México. Por eso muchos reclamos a Alfredo. ¿Qué querían? ¿Qué utilizar el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a candidatos y a partidos? Eso es antidemocrático. ¿Qué querían? ¿De que él hiciera campaña en favor de quien representaba a su partido? Eso es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata y por eso mi reconocimiento”, argumentó.

El presidente se despidió entre aplausos.

Invitados la toma de protesta

Gobernadores

Marina del Pilar Ávila de Baja California

Evelyn Salgado de Guerrero

Cuauhtémoc Blanco de Morelos

Layda Sansores de Campeche

Alfredo Ramírez Bedolla Michoacán

Cuitláhuac García de Veracruz

Lorena Cuéllar de Tlaxcala

Exgobernadores del PRI

Eruviel Ávila

Emilio Chuayffet

Arturo Montiel

Alfredo Baranda

Gabinete Federal

Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación

Miguel Torruco, secretario de Turismo

Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública

Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar

Otros Invitados

Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo

Gabinete de Edomex

Horacio Duarte, secretario general de Gobierno

Higinio Martínez, encargado de Proyectos Especiales de la Gubernatura

Daniel Sibaja, secretario de Movilidad

Integrantes de Morena

Mario Delgado, dirigente nacional

Citlali Hernández, secretaria general

