Lo detienen y esposan e intenta robar una patrulla para escapar: VIDEO

Un hombre, que había sido detenido y estaba esposado, intentó robar una patrulla en Querétaro para huir de las autoridades, no obstante, su plan no salió conforme lo planeado y fue arrestado metros adelante. Los hechos quedaron documentados gracias a cámaras de video y posteriormente se difundieron en redes sociales, donde decenas de internautas reaccionaron con humor a lo sucedido. El insólito suceso se presentó sobre la carretera estatal de la localidad de Chichimequillas, en dirección a San José El Alto.

Luego de que el caso de volviera viral en redes sociales, el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Luis Ferrusca aseguró que la patrulla no fue robada, sino que un hombre, quien había sido detenido por otro hecho violento y se encontraba esposado a bordo de la unidad, intentó huir y consiguió avanzar unos metros, pero fue detenido inmediatamente y quedó a disposición de las autoridades locales.

Los hechos se difundieron en redes sociales. Foto: captura de pantalla.

Internautas toman con humor el intento de robo de una patrulla

Debido a que el sujeto no logró su cometido, el incidente con la patrulla no se puede catalogar como robo, según lo especificado por el titular de la dependencia. No obstante, en redes sociales, decenas de internautas bromearon con la situación y compartieron memes sobre lo ocurrido. Los habitantes de Querétaro han pedido a las autoridades que se incrementen las tareas de vigilancia, ya que afirman sentirse inseguros ante la delincuencia que opera en el estado.

En las grabaciones, que circulan en internet, se observa a elementos de la Policía Municipal acercarse a una patrulla, la cual circula a baja velocidad. Los uniformados rápidamente abren la puerta del conductor y del interior bajan a un hombre, quien tiene las manos esposadas; el sujeto pierde el equilibrio y cae al suelo, mientras que los policías intentan incorporarlo de pie. Finalmente, los policías suben al sospechoso a la caja de la patrulla.

El hombre fue atrapado cuando pretendía huir. Foto: captura de pantalla.

Hasta ahora, se desconoce la razón por la que el sujeto había sido detenido, así como las causas por las que pretendía huir. “Jajajajaja mi Querétaro lindo”; “es neta que todavía se atrevió a robar la patrulla”; “México mágico”; “no me imaginó al ladrón huyendo en la patrulla”; y “ese día trabajó doble”, fueron algunos de los comentarios que recibió el clip en redes sociales.

SIGUE LEYENDO

Intento de robo termina mal: choca contra una patrulla y atropella a un repartidor de comida mientras huía