FGR atrae caso de Fernando García, delegado asesinado en Guerrero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de Fernando García, delegado de la FGR asesinado en Chilpancingo, Guerrero. En la conferencia de prensa matutina, dijo que se avanza en la investigación para detener a los presuntos responsables.

En la Mañanera, se le cuestionó del asesinato de Fernando García, delegado de la FGR en Guerrero, y de Víctor Manuel Salas, fiscal regional de Tierra Caliente, así como de las declaraciones de que estos hechos están relacionados con decomisos de droga y acciones contra bandas criminales.

El presidente declaró que la investigación en curso y que la Fiscalía General de la República está actuando.

"Se está avanzando en detener a los responsables, en castigar a quienes cometieron este crimen y yo pienso que en unos días más la Fiscalía va a informar sobre este hecho”, aseguró.

Aclaró que no quería adelantar ni dar una hipótesis sobre el caso.

“No quiero adelantar ninguna hipótesis, prefiero que sea la Fiscalía que tengo entendido atrajo el caso, que sean ellos lo que den respuesta”, indicó.

Respecto a la seguridad de los funcionarios que trabajan en este tipo de decomisos, el mandatario aseguró que hay toda la seguridad y protección para ellos siempre.

Señaló que los que trabajan para garantizar la paz y la seguridad pública tienen derecho a usar escoltas y protección.

“Son los únicos, porque los servidores públicos no, sólo en caso de que reciban amenazas, pero todos los que trabajan en tareas de seguridad tienen protección, seguramente esto también lo va a informar la Fiscalía General de la República”, añadió.

Fernando García asumió el cargo como delegado de la FGR en Guerrero en 2018 en sustitución de José Juan Monroy García. Foto: Redes sociales

AMLO: un error la creación de autodefensas en Michoacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como "un error" que los gobiernos anteriores fomentarán la creación de autodefensas en Michoacán.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad.

"No estoy de acuerdo desde el principio y lo he sostenido, en la creación de estas guardias civiles, autodefensas, creo que fue un error que se cometió en su momento, que agravó aún más la situación. Es una obligación del Estado mexicano garantizar la paz, la tranquilidad, no se pueden fomentar a estos grupos y estamos avanzando", explicó.

López Obrador dijo que se mantendrá la presencia de las fuerzas federales en la entidad para reducir los índices delictivos.

"Está la Guardia Nacional y mucha presencia, se protege a la gente y se detiene a delincuentes. Una buena noticia, una detención importante de delincuentes en Michoacán, en la Tierra Caliente y vamos a seguir así", indicó.