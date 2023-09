AMLO en cabeza la conmemoración de la Gesta Heroica de de los Niños Héroes

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza el acto con motivo del 176 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en el Altar a la Patria ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. El también Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas llegó acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

A las 9:55 horas arribó en un vehículo militar Humvee. Lo escoltaron los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; y de Gobernación, Luisa Alcalde.

Entre los invitados en el presidium está Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, entre otros integrantes del gabinete federal. No están los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial como sucedió el año pasado. Tras recibir los honores como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pasó lista de honor a los héroes de 1857 y 1914.

“Del Heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barreda; cadete Juan Escutia; cadete Agustín Melgar; cadete Vicente Suárez; cadete Fernando Montes de Oca; cadete Francisco Márquez; de la Heroica Escuela Naval, teniente José Azueta; cadete Virgilio Uribe”, dijo López Obrador.

“¡Murió por la Patria!”, expresaron los cadetes del Heroico Colegio Militar ante cada nombre acompañado de una salva de fusilería. El primer mandatario entregó un reconocimiento al general de brigada el Estado Mayor, Jorge Antonio Maldonado Guevera, director del Heroico Colegio Militar, por los 200 años de creación de la institución militar.

El presidente no invitó a los integrantes del Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que este año no habrá invitados del Poder Judicial a la ceremonia del Grito de la Independencia en Palacio Nacional.

En la conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo federal expuso que hay diferencias notorias con los representantes del Poder Judicial por lo que no se extenderá una invitación.

Agregó que a diferencia de administraciones anteriores, ahora las ceremonias y recepciones en Palacio Nacional son eventos pequeños y austeros, y consideró que una parte de los integrantes del Poder Judicial está en contra del pueblo y del movimiento de transformación que él representa.

"No habrá invitados especiales, solo una representación del gobierno, del Ejecutivo, muy limitada, nada de la parafernalia de antes, es que ya han cambiado las cosas (...) no tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público con el Poder Judicial porque están, se han dedicado a actuar en contra de la transformación, nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz, son representantes de la delincuencia de cuello blanco", explicó.

El tabasqueño expuso que le faltó tiempo para impulsar una reforma al Poder Judicial, pero que el siguiente año podría aprobarse si se alcanza la mayoría en el Congreso de la Unión.

"Hace falta una reforma del Poder Judicial, son las cuestiones que quedan pendientes, ya no me dio tiempo (...) si el pueblo lo decide cuando entre el nuevo Congreso para que el pueblo el que rescate, recupere al Poder Judicial, que se elijan los jueces por el pueblo, que el pueblo elija a los magistrados", señaló.

AMLO: un error la creación de autodefensas en Michoacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como "un error" que los gobiernos anteriores fomentarán la creación de autodefensas en Michoacán.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad.

"No estoy de acuerdo desde el principio y lo he sostenido, en la creación de estas guardias civiles, autodefensas, creo que fue un error que se cometió en su momento, que agravó aún más la situación. Es una obligación del Estado mexicano garantizar la paz, la tranquilidad, no se pueden fomentar a estos grupos y estamos avanzando", explicó.

López Obrador dijo que se mantendrá la presencia de las fuerzas federales en la entidad para reducir los índices delictivos.

"Está la Guardia Nacional y mucha presencia, se protege a la gente y se detiene a delincuentes. Una buena noticia, una detención importante de delincuentes en Michoacán, en la Tierra Caliente y vamos a seguir así", indicó.

AMLO asegura que no se van a expropiar hospitales

El presidente Andrés Manuel López Obrador busca comprar nueve hospitales que fueron contratados a empresas privadas durante los pasados sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y este miércoles, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, reiteró su postura a los nueve empresarios de no expropiar sus hospitales, sino hacer un avalúo y pagarles lo justo.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que con los contratos se paga 10 o 20 veces más el valor de un hospital.

"Ahora ya no queremos seguir pagando cada año durante 20 años, lo que está en el contrato que es muchísimo, porque es un contrato leonino, 'ya cambiaron las cosas cuando tenías el contrato, tú eras de los predilectos, hoy los hijos predilectos son los mexicanos, el pueblo. Entonces no te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada'", aseguró.

López Obrador expuso que por los contratos se pagarán alrededor de 90 mil millones de pesos, mientras que el avalúo es de 5 mil 700 millones de pesos por los nueve hospitales.

Reveló que rechazó la propuesta de los empresarios de reducir la mitad de los contratos.

"Aprovecho para mandarles el mensaje de que no negociaremos una disminución en la tarifa, no no porque aunque le bajemos a la mitad, de todas maneras es mucho", aseveró.