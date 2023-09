Alcalde de Tonalá Sergio Chávez decidirá futuro político en diciembre: rindió su 2do informe

Sergio Chávez rindió hoy su 2do informe de gobierno en Tonalá, en donde destacó que su prioridad es que el municipio tenga servicios públicos de calidad y especialmente que se atienda la necesidad en materia de atención a la salud, que cuando recibió la administración, ni siquiera contaban con una Cruz Verde sino que en casos de emergencia debían desplazarse a Guadalajara.

El alcalde tonalteca, el único morenista de la zona metropolitana de Guadalajara, en el ámbito político, dijo que aún no toma su decisión, pero que será "el día de la virgen de Guadalupe", es decir, el 12 de diciembre, cuando estará definiendo su rumbo político, aunque dijo que su prioridad es Tonalá, también destacó que le gusta la política y que es muy divertido andar en campañas y con toda la gente, "pero para pedir la oportunidad, es demostrar y seguir demostrando de qué estamos hechos".

"Yo quiero seguir trabajando en la historia de Tonalá... hoy que es temporada de campañas, que desde ayer me preguntaba mucha gente si me iba a destapar y bueno, a mí me queda muy claro, me encanta la política, soy de los políticos que sé y para qué quiero ser político", señaló.

Pidió respeto al municipio de Tonalá y que las decisiones políticas se tomen en otro momento porque la frente quiere gente que tome decisiones para la gente.

"En un año vamos a tener autoridades electas y Dios y la gente nos va a poner cada quien en su lugar. Quiero ser útil para Tonalá, no quiero ser importante", añadió.

En su informe estuvieron presentes los alcaldes metropolitanos de Guadalajara, Pablo Lemus; de Tlajomulco, Salvador Zamora y de Tlaquepaque, Citlalli Amaya. También el secretario general de Gobierno, a Enrique Ibarra Pedroza y el Magistrado Presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón.

En su discurso de resultados, en los programas sociales, destacó que el municipio hay cuatro Bancos del Bienestar y son 37 mil personas que reciben el apoyo actualmente que proviene del Gobierno Federal.

En materia de salud, Sergio Chávez expuso que Tonalá será el segundo municipio que tendrá un hospital operado por el municipio, y la primera torre se entregará a finales de este año.

Señaló que hay cuatro mil 700 pacientes con enfermedades renales que requieren de tratamientos y que deben trasladarse a otras instituciones para recibir diálisis y por eso, también se estará concluyendo para que no tengan que padecer el trayecto se construye una clínica de hemodiálisis.

Además, el Hospital Civil de Oriente es una obra que ayudará a que las familias tonaltecas puedan recibir la atención en materia de salud y está próxima a concluirse en el 2024.

También en 2024 se concluirán las obras de La Cruz Verde El Rosario, la preparatoria Sur de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, la rehabilitación con concreto hidráulico de la avenida Río Nilo, entre otras obras relevantes en el municipio.

Tonalá es el quinto municipio más poblado de Jalisco, con más de 600 mil tonaltecas, y en materia de seguridad señaló que siempre ha "agarrado al toro por los cuernos", tienen más de 100 vehículos de vigilancia; ahora tienen C2 y de acuerdo con el INEGI, han disminuido la incidencia delictiva en 32.9 por ciento y la percepción de inseguridad en 7.3 por ciento.

Para limpiar la comisaría, también se han despedido a 130 elementos de los 800 policías que hay en el municipio que no cumplen con su función "hay policías detenidos que no son buenos elementos. No nada más es equiparlos, es apretar la mano para ponerle confianza y tranquilidad y paz al municipio de Tonalá y de la zona metropolitana", explicó.

En materia de basura señaló que a dos kilómetros sobre el Periférico nuevo, se está construyendo la planta de transferencia que estará lista en enero.

En su intervención, el gobernador Enrique Alfaro, anunció que el próximo año y con recursos estatales, se estará construyendo las estaciones de Mi Macro Periférico que conectará este sistema de transporte con la zona centro de Tonalá.

“Nos queda un pendiente con Tonalá, habíamos hecho la gestión para que el Fondo Metropolitano Federal se destinarán los recursos que se habían comprometido, porque se habían comprometido, para hacer las estaciones que faltan de mi Macro Periférico en Tonalá. Sergio nos ha ayudado con esta gestión, pero simple y sencillamente no caminaron. Yo quiero aprovechar el día de hoy para decir que no nos vamos a quedar esperando a que nos den recursos que no se han entregado hasta la fecha. El próximo año empezamos con la construcción del tramo que nos falta de mi Macro Periférico, para llegar hasta el centro de Tonalá con recursos estatales porque aquí tenemos palabra y hay que cumplir y no vamos a fallar”, expresó Alfaro Ramírez.

Sergio Chávez también indicó que la inversión extranjera directa de 720 millones de dólares de empresas americanas, asiáticas y europeas, que están generando 22 mil empleos.

Finalmente, expuso que el 17 de septiembre de 1873, siendo gobernador Ignacio L. Vallarta, en una reestructuración de asentamientos humanos se decide que Tonalá fuera municipio y en el marco de estos 150 años, presentó el himno municipal.