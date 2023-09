Video: Claudia Sheinbaum comparte las cartas que le dieron sus simpatizantes

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum, Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, compartió algunas de las cartas que ha recibidas de sus simpatizantes durante los eventos en los que asistió como parte de las Asambleas Informativas durante los recorridos que realizó en diferentes partes de la República mexicana.

"Estas son solo algunas de las cartas que me escriben y me llena de ilusión leer todas ellas", señaló la ex jefa de Gobierno en un mensaje con el que acompañó el video de TikTok. Tras recibir la constancia por parte del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la nueva Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación anunció que hará otra gira por el país a partir del 17 de septiembre.

De esta manera, Claudia Sheinbaum saldrá de nueva cuenta a las calles para estar cerca de sus simpatizantes e informar sobre el movimiento al que pertenece. En estas visitas tendrá nuevamente la oportunidad de recolectar los pensamientos de las y los simpatizantes que se acercan a la ex mandataria de la CDMX.

Claudia Sheinbaum durante un evento. Foto: Archivo.

¿Qué dicen las cartas a Claudia Sheinbaum?

En el video compartido, la Coordinadora de Morena muestra cada uno de los contenidos de estos presentes, por ejemplo una de las cartas señala que: "Es tiempo de mujeres, es tiempo de sumar voces que engrandezcan el proyecto", algo que ella misma reiteró durante sus discursos para hablar de los espacios que han logrado las mujeres en los cargos públicos.

"Su experiencia en tierras michoacanas es la mejor garantía de que los pueblos originarios, pronto tendremos un proyecto de desarrollo integral apropiado a nuestra cultura", señaló una carta enviada a Claudia Sheinbaum por parte del pueblo purépecha.

Claudia Sheinbaum ha destacado la importancia de los pueblos originarios. Foto: Archivo.

Finalmente, la ex jefa de Gobierno mostró la carta que consideró ;más importante, ya que habla sobre el poder de la mujer y la importancia de la representación. La militante morenista ha reafirmado su interés por seguir apoyando a las mujeres y combatir la desigualdad y violencia de género.