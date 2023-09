Diputados realizan audiencia sobre la presencia de ovnis en México: analizan riesgos para el espacio aéreo

De manera inédita, y con largas filas en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el foro “Audiencia Pública Fenómenos Anómalos No Identificados” en donde se pidió modificar la Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano para su reconocimiento.

Luego de que el 23 de julio pasado, se escuchó el testimonio de tres oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, quienes revelaron sus experiencias en la que avistaron objetos voladores con tecnología que superaban la de sus aviones de combate, el especialista en el tema Jaime Maussán dijo que, con dicha audiencia, inicia un parteaguas en la historia en la que se tiene la oportunidad de que antes estos hechos, México sea la primera nación en legislar sobre el tema para proteger el espacio aéreo.

“Resulta trascendental reconocer estos fenómenos en México y convertir a nuestro país en uno de los primeros en el mundo en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta. Es inevitable, tarde o temprano lo tenemos que hacer, aquí la oportunidad de realizar una enmienda a la Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano para reconocer al fenómeno anómalo no identificado”, comentó.

El ufólogo mexicano consideró que los habitantes de este planeta debemos estar preparados para la presencia de seres inteligentes y sensibles no humanos, pues cada vez los fenómenos son más frecuentes.

Jaime Maussan presentó un breve video que, según dijo, le proporcionó el Secretario de la Defensa Nacional, en el sexenio de Vicente Fox, el general Clemente Vega García con el testimonio de pilotos mexicanos que desde un avión militar observan varias luces y se suponen que son naves extraterrestres.

“Lo raro es que traen una punta brillante, ah cabrón, son diez u once objetos, contando todos hasta la cola. Jóvenes no estamos solos, no estamos solos eh, jejeje, que cosa tan rara eh”, se escucha en el video.

Analizan riesgos para la seguridad de la aviación mexicana

Tras plantear diversos casos, Enrique Jaime Kolbeck, controlador de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dio testimonio de la “peligrosa existencia” de este fenómeno. Aseguró que no es un mito ni una leyenda, es una realidad que pone en riesgo la seguridad de la aviación.

“Este fenómeno, simplemente la ignora, invadiendo peligrosamente espacios aéreos exclusivos para ascensos y descensos aproximaciones y rutas de nuestro país. Es ahí donde se compromete altamente la seguridad de las operaciones aeronáuticas y por eso es un peligro potencial.”, indicó.

Ryan Graves, director de la marina de los Estados Unidos en retiro, quien aseguró que FANI es un fenómeno global, en la cual, la colaboración es muy importante para entenderlo y atenderlo, contó cómo en 2014, detectaron estos fenómenos.

“En nuestro sistema de radar empezamos a detectar objetos no identificados. Al principio pensamos que eran otra cosa, pero cuando pudimos identificar que con nuestros sistemas no pudimos verificar su identidad, vimos que en el W-72, se describían como un objeto dentro de un cubo oscuro y que tenían 75 pies de diámetro. La instrucción fue volver a la base, aunque no hubo un reconocimiento oficial y no se dijo nada al respecto”, comentó.

Jaime Maussan advirtió sobre los peligros que podría correr la aviación mexicana

Comentó que hay muchos testimonios de los avistamientos, pero señaló que los militares en su país, siguen con la intención de mantener en secreto el fenómeno y no se quieren dar a conocer los expedientes que existen sobre el tema.

Confió en que los pilotos mexicanos realicen sus reportes sobre los avistamientos y dijo que, con la búsqueda y la investigación científica, se puede encontrar una solución a este fenómeno.

Mariano Tello, director del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto de Transparencia (INAI), comentó que han recibido mil 11 solicitudes de información se han hecho sobre el FANI, desde 2003 a la fecha.

“La Dirección General de Atención al Pleno tiene registro de 94 recursos de revisión, 93 ya botados y uno en sustanciación, siendo el año 2021, el que mayor número presentó con 26”. Los temas de estos 93 asuntos fueron 58 de espacio aéreo mexicano; 19 de objetos voladores no identificados; 5 de servicios a la navegación del espacio aéreo mexicano y uno sobre temática de extraterrestre”, informó.

Presentan cuerpos "no humanos" a legisladores

Durante el evento se presentaron restos biológicos de dos seres “no humanos” con mil años de antigüedad, que fueron recuperados en Perú, en una mina de diatomea, en 2017.

El especialista Josh Mantilla, explicó que las llamadas “Momias de Nazca”, fueron halladas a fines del 2015, explicó que el ADN analizado no coincide con ninguna especie del planeta, y al menos 3 de 20 cuerpos encontrados, gestaban huevos antes de morir.

“Se trata de un extraordinario hallazgo, porque son cuerpos desecados que pertenecen a dos especies desconocidas para la ciencia, y lo afirmo con lo rotundo que puede ser una prueba de ADN, y el análisis que se puede hacer con la ciencia que hemos desarrollado”, indicó.

Rechazó que estos cuerpos sean un fraude, cuando se han realizado diversos análisis desde rayos “X”, tomografías digitales, forenses, peritajes criminalísticos hasta genéticos.

