Coyoacán suspende la operación de Go Karts en plaza comercial

Ante la denuncia hecha por un padre de familia en redes sociales y derivado de los hallazgos de una visita de verificación (sobre la prestación de un servicio de entretenimiento en donde resultó lesionada una menor de edad), la alcaldía Coyoacán ordenó la suspensión de este lugar como medida cautelar.

Personal del INVEA acudió por instrucciones de la demarcación a las instalaciones del giro comercial ubicado sobre avenida Miguel Ángel de Quevedo y realizó una diligencia en donde, derivado de las observaciones y de los hechos relatados por un denunciante en redes sociales, se procedió a la suspensión de actividades de este lugar y se colocaron los sellos para que no opere, porque pudiese poner en riesgo la salud de más personas, como medida preventiva.

De igual manera, la alcaldía Coyoacán manifestó su respaldo y apoyo en la asesoría que requiera el padre de familia afectado, para la realización de la denuncia correspondiente, en caso de que así lo determine y con el objetivo de que cuente con los elementos necesarios para proceder legalmente y se deslinden las responsabilidades del caso.

De acuerdo con el acta, al realizar la diligencia una persona atendió a los verificadores a quienes no les fueron puestos a la vista los documentos solicitados para determinar si el lugar cuenta con los requisitos necesarios para prestar un servicio, por lo que, de acuerdo con la norma, se determinó la suspensión de actividades y se inició un procedimiento. La alcaldía Coyoacán continuará con este procedimiento administrativo relacionado con el caso, de manera que, de determinarse la responsabilidad legal por parte del prestador del servicio, éste no podrá operar si no garantiza la seguridad de los usuarios y más si son menores de edad.

El INVEA suspendió la prestación de este servicio de entretenimiento en una plaza comercial, por instrucciones de la alcaldía

FOTO: Alcaldía Coyoacán