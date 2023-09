Zacatecas: dos balaceras registradas en el centro y sur del estado causan pánico entre la población

Una jornada violenta se registra este lunes en el estado de Zacatecas, debido a dos fuertes balaceras reportadas por habitantes de los municipios de Tepetongo ubicado a 85 kilómetros de la capital y Loreto, al sur del estado, colindante con Aguascalientes.

En ambos casos, los enfrentamientos armados han sido protagonizados por grupos criminales antagónicos que se disputan caminos de terracería y posiciones geográficas clave para el trasiego de enervantes y otras actividades delictivas.

La primer balacera reportada se originó en las comunidades de Los Aparicio y Buenavista en una zona rural del municipio de Tepetongo, ahí, los habitantes grabaron el momento de uno los enfrentamientos armados que atemorizaron a la población de actividad agrícolas, quienes se guarecieron en sus hogares para evitar ser alcanzados por alguna bala perdida.

Los pobladores también reportaron la presencia de objetos metálicos puntiagudos, conocidos como ponchallantas, que los civiles armados dejaron en los caminos de terracería mientras huían, sin embargo, lograron afectar a varios vehículos de los habitantes locales.

La primer balacera reportada se originó en las comunidades de Los Aparicio y Buenavista. Foto: Especial

Aunque de manera oficial no hubo la instrucción de cancelar clases, los habitantes decidieron no llevar a sus hijos a las escuelas, por lo que no hay actividades educativas este lunes en al menos cinco escuelas de esta población.

Fuentes policiacas revelaron que se ha implementado un operativo especial antibloqueos, para evitar que los civiles armados quienes aún circulan en los caminos rurales lleven sus enfrentamientos a la carretera federal 23, que comunica a Zacatecas con Jalisco, hasta el momento, esta vía de comunicación se mantiene sin afectaciones.

En Loreto abandonaron tres camionetas baleadas sobre un camino rural

Al otro extremo de la entidad, en la comunidad La Alquería del municipio de Loreto, la población reportó la circulación de civiles armados a bordo de camionetas todo terreno, después se escuchó una fuerte balacera, en lo que aparentemente se trató de un enfrentamiento armado entre grupos criminales antagónicos.

Los automovilistas documentaron en videos que grabaron antes de la llegada de la policía, que en el camino hacia la citada comunidad, se encontraban tres camionetas abandonadas, con múltiples impactos de armas de fuego.

En la comunidad La Alquería se encontraban tres camionetas abandonadas. Foto: Especial

En la caja de una de las camionetas tipo pick-up, se observó el cadáver de un hombre, otra camioneta estaba calcinada y una tercera volcada al pie del camino.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha respondido a una solicitud de información sobre estos eventos de violencia que mantienen atemorizada a la población de estos municipios; tampoco se conoce el saldo oficial de estas balaceras, ya que además del hombre abatido en Loreto, hay restos de sangre sobre el camino.