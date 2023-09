Segob: las Madres Buscadoras de Sonora no fueron agredidas, solo hubo disparos al aire

Luego de que en la noche se habría informado sobre una supuesta agresión en contra de las madres buscadoras de Sonora, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, aseguró que hay reportes de la agresión en contra del colectivo de mujeres, como lo había denunciado ayer Ceci Flores, activista e integrante de esta organización.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, la titular de la Segob expresó que sí se reportaron disparos al aire; sin embargo, estos no se consideran como un ataque a las Madres Buscadoras de Sonora.

“Se informó hoy por la mañana que no se reportan esas agresiones, hubieron algunos tiros hacia arriba, pero no una agresión y no en el lugar de los hechos. El día de hoy Alejandro Encinas, informó al respecto que no había tal agresión”, finalizó.