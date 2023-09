¿Quién es Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc que se quiere ser Jefa de Gobierno de la CDMX?

La alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas realizó la mañana de este lunes el anuncio de solicitud de licencia para contender por la Jefatura de Gobierno de la CDMX, esto tan solo diez días después que el pasado 1° de septiembre solicitara al Frente Amplio por México "contemplarla" para ser su candidata de oposición y "recuperar la Ciudad de México". En ese tenor este 11 de septiembre confirmó que solicitará al Congreso capitalino una licencia para "salir a territorio" y prepararse para las elecciones del 2024.

En la conferencia de prensa que la funcionaria electa ofreció esta mañana, Cuevas insistió en que su decisión es firme y contendrá por la Jefatura de Gobierno, en su discurso hizo hincapié a que "no se trataba de ninguna broma", que "no daría marcha atrás" y que tanto ella como su gabinete se encontraban preparados para "ganarle a quien sea y dónde sea”.

Cuevas Nieves anunció hoy que sí solicitará licencia para contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. FOTO: Cuartoscuro

¿Quién es Sandra Cuevas?

Sandra Xantall Cuevas Nieves nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1986, por lo que actualmente tiene 37 años. A lo largo de su trayectoria se dio a conocer como empresaria y también forma parte de la política mexicana como un miembro activo de los partidos de oposición.

Aún se desempeña como alcaldesa de Cuauhtémoc, cargo que ocupa desde el 1° de octubre del 2021 y cuyo periodo terminará el próximo 30 de septiembre de 2024.

Sandra Cuevas ha sido una de las alcaldesas más mediáticas desde que inició su administración. FOTO: Cuartoscuro

¿Qué estudios tiene Sandra Cuevas?

Cuevas Nieves tiene estudios de Comercio Internacional en la Universidad del Valle de México (UVM), además de una maestría y un doctorado otorgados por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ) en Economía y Derecho, respectivamente.

Asimismo, obtuvo una serie de diplomados asiáticos y en comercio exterior, el primero otorgado por la UVM y el segundo el causante de otra polémica más debido a los viajes de prácticas que realizó a Hong Kong, Shanghai, Beijing, Panamá, Canadá y Estados Unidos.

Cuevas Nieves tiene estudios de Comercio Internacional en la UVM, además de una maestría y un doctorado. FOTO: Cuartoscuro

Otro ámbito en el que destaca Sandra Cuevas es el altruismo, ya que es fundadora y presidente del proyecto social "Por Un México Bonito", un espacio donde "se privilegian los derechos de la ciudadanía, se escucha su voz y les cumplen con hechos", se lee en su información de redes sociales.

¿Cómo llegó a la alcaldía Cuauhtémoc?

Sandra Cuevas contendió en las elecciones pasadas de la Ciudad de México, las cuales se celebraron en 2021. La empresaria y política representó a la coalición de oposición, que entonces se llamaba "Va por México" y se componía por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD.

Finalmente se "arrepintió" de su decisión tomada en febrero de este año y en marzo destapó sus intenciones de contender en las elecciones 2024. FOTO: Cuartoscuro

Obtuvo el triunfo con un 48 por ciento de las votaciones a su favor, aunque los inicios de su gestión no fueron bien aplaudidos por los residentes de la demarcación.

Durante los primeros meses de su administración intentó implementar un corredor, tecnológico y cultural sobre la calle de Génova en la conocida Zona Rosa, el cual estaría inspirado en el Fremont Street Experience de las Vegas, sin embargo, a raíz de las críticas tuvo que desistir con la idea y en su lugar se realizó un corredor verde.

Es licenciada en Comercio Internacional, maestra en Economía y doctora en Derecho. FOTO: Cuartoscuro

El 14 de marzo del 2022 nuevamente causó conmoción entre los capitalinos, pues se le suspendió temporalmente del cargo por un proceso penal por abuso de autoridad, robo y discriminación en perjuicio de dos policías auxiliares. Aunque una semana después fue restituida tras llegar a un acuerdo con los agraviados además de pedirles una disculpa pública.

Para mayo de ese mismo año, puso en marcha un plan de desarrollo urbano cuyo objetivo era "el orden y la limpieza", para ello quitó los rótulos de los puestos callejeros, los pintó de color blanco con una franja azul y el logotipo de la alcaldía, lo que generó una nueva ola de críticas por parte de organizaciones y grupos sociales e incluso la señalaron como un "acto autoritario".

Quiere representar a la oposición para ganar la Jefatura de Gobierno de la CDMX. FOTO: Cuartoscuro

El inicio del 2023 tampoco fue fácil para Sandra Cuevas, pues se viralizó otro escándalo donde aseguraban que la funcionara electa había condicionado la realización de trabajos de mejoramiento urbano dentro de las unidades habitacionales a cambio de que vecinos no le permitiesen el ingreso a "ningún otro partido político", reveló el periódico "La Jornada" a través de un video.

Sandra Cuevas alza la mano para 2024

En febrero de este mismo año anunció que se retiraría de la política una vez que terminase su trienio en la alcaldía Cuauhtémoc, esto después del escándalo de represión que sufrieron los vecinos, adultos mayores e integrantes de un grupo de sonidero de parte de empleados de la alcaldía.

Anteriormente había dicho que se dedicaría a ser servidora pública, como secretaria de Seguridad Ciudadana. FOTO: Cuartoscuro

El caos despertó la furia de la funcionaria electa, quien tachó a la política mexicana de ser "un asco", además de asegurar que no buscaría otro cargó público al finalizar el periodo estipulado.

“Jamás había estado dentro de la política y hoy que estoy dentro veo porqué el país no avanza. La política mexicana es un asco. El 80 por ciento se dedica a hacer puro alboroto y chismerío y a mí eso no me gusta; a mí me gusta trabajar, dar resultados. La vida es muy corta como para desperdiciarla en afanarse en tener poder o dinero.", recalcó durante una entrevista por radio.

Se le ha criticado enormemente por su actuar y gestión dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. FOTO: Cuartoscuro

Puntualizó que sus prioridades eran sus familiares directos y no el poder o el dinero, asimismo aseguró que no aspiraba a más durante su periodo como alcaldesa. Finalmente externó que tras su salida, se dedicaría a viajar, estudiar y seguir trabajando feliz para su país en otros ámbitos, no sin antes insultar a sus enemigos: "mientras tú continúas con una vida miserable defendiendo a alguien que ni te conoce y ni le importas”, respondió en la entonces red social Twitter.

Ahora, a través de una conferencia de prensa, Sandra Cuevas confirma subirse al cuadrilátero para pelear por la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, que al momento se han destapado oficialmente los siguientes personajes:

Hasta el momento, solo cuatro figuras se han destapado públicamente para contender por la candidatura a Jefe de Gobierno de la CDMX. FOTO: Cuartoscuro

Santiago Taboada Cortina, alcalde de la Benito Juárez. Clara Marina Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa. Omar Hamid García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Sandra Xantall Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Entre los otros posibles candidatos de la oposición se perfilan:

Lía Limón García en Álvaro Obregón. José Giovani Gutiérrez Aguilar en Coyoacán. Mauricio Tabe Echartea en Miguel Hidalgo.

Sin embargo ninguno ha anunciado sus intenciones de representar al Frente Amplio por México en la Ciudad de México.

SIGUE LEYENDO: