Llegada de Xóchitl Gálvez al Congreso General provoca gritos, porras y discusiones

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada federal Aleida Alavez criticó a los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) por usar la tribuna y el tiempo para tiempo de posicionamiento sobre el Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para convertirlo en un "mitin" a favor de Xóchitl Gálvez, quién será la candidata a la presidencia del por el Frente Amplio Por México.

"El nuestro es un pueblo con memoria y dignidad que no permitirá ni una afrenta más, nuestra bancada no permitirá que se rompa la institucionalidad del Congreso de la Unión, es legal lo que hicieron, pero completamente inmoral que vengan aquí a hacer un mitin de campaña en total fraude a la ley, siempre tienen formas de inventarse nuevos fraudes y aquí acabamos de ver uno de ellos" afirmó.

Xóchitl Gálvez presentó el posicionamiento del partido del PAN sobre el Quinto Informe de Gobierno e hizo señalamientos sobre el proceso electoral de 2024.

Por lo que Aleida Alavez criticó la postura y el mensaje de la senadora Xóchitl Gálvez.

La llamó corrupta por presuntamente beneficiarse con contratos por mil 400 millones de pesos mientras fue funcionaria pública y de utilizar vestimenta indígena con fines electorales.

"Con absoluto cinismo e impunidad utilizan la tribuna del pueblo para posicionar su candidatura para el 2024 aún sabedores que la derrota los espera con los brazos abiertos", señaló.

Indicó que el proceso interno fue incompleto y una farsa humillante, además se dijo sorprendio a que PRI renuncie a tener una candidatura, ya que hace 100 años que no pasaba eso; sin embargo, lo hacen ahora, dijo, por alguien que los representa por una corrupta, que se pone disfraz de indígena.

Aleida Alavez arremetió contra Xóchitl Gálvez Foto: TW @ALEIDAALAVEZ

"Ahora me explico que esa es la bandera que ahondará frente al pueblo en la campaña lo que dirá es la corrupción que ondea cínicamente ante esta tribuna. Este es un acto institucional republicano y solemne que pretenden y han corrompido al subsumirlo a sus intereses de grupo, el equilibrio entre los poderes no debe ponerse en juego para satisfacer sus agendas personales y de partido de partidos, sus fines electoreros no son los del pueblo", afirmó.

Aleida Alavez confió en que el pueblo de México sabrá diferenciar entre los distintos proyectos de país que representan los partidos políticos.

"Que lo diga quién me acaba de anteceder (Xóchitl Gálvez), cómo se enriqueció con más de mil 400 millones de pesos y como echan a andar su cartel inmobiliario, eso es lo que saben hacer cuando son gobierno, es una corrupta y lo vamos a decir hasta el cansancio. Esa es la bandera de Xóchitl Gálvez la corrupción, y por eso se juntaron para regresar a ese tráfico de influencias y que los abandere la corrupción, que es lo mejor que saben hacer", aseveró.

Gritos y discusión en la Sesión del Congreso

El inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se convirtió en una guerra de gritos entre “presidenta, presidenta”, que inició con la llegada de la senadora panista Xóchitl Gálvez, y que provocó que los integrantes de la coalición Juntos Hacemos Historia respondiera, “es un honor estar con Obrador.

El griterío intenso se confundió entre el llamado enérgico de la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra que llamó al orden y pidió a la comitiva especial que acudiera a recibir a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien entregó el Quinto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la espera, las consignas continuaron y por un lado también se escuchó “Marcelo aguanta el pueblo se levanta”, mientras que del lado de la oposición se escuchó “Xóchitl valiente, te teme el Presidente”, por lo que Guerra Castillo precisó que, por ley, no pueden los legisladores intercambiar gritos.

La situación se agravó cuando la virtual ganadora del proceso interno del Frente Amplio por México, subió a tribuna a dar el posicionamiento del Partido Acción Nacional, lo que provocó la molestia de la bancada mayoritaria de Morena, algunos de ellos se salieron del salón del pleno para gritar en el pasillo “la gelatina no pasará, la gelatina no cuajará”.

Gálvez Ruiz criticó a la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador que esperanzó al pueblo de México con la promesa de terminar con la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la violencia, pero los traicionó y ahora dicha esperanza está de su lado.

“Hoy frente a todos los representantes del pueblo de México y frente a nuestra bandera les digo con el corazón, vamos a construir el México que soñamos y merecemos. Acabemos con la autocracia, la polarización; abracemos la democracia y la reconciliación; es el tiempo de México, es ahora o nunca. Hoy la esperanza ya no le pertenece a la 4T, ha cambiado de manos, está de nuestro lado y no la vamos a soltar hasta lograr el sueño mexicano”, indicó.

Entre gritos, y un salón de plenos semivacía, la virtual coordinadora de los trabajos de construcción del FAM señaló que uno de los aspectos que requiere el país es poner orden con firmeza, lo que implica dejar claro que “le pese a quien le pese, la ley si es la ley”.

“Nunca más una presidencia en el Quinto Año de Gobierno que le siga echando la culpa a los demás. Necesitamos una Presidenta que asuma su responsabilidad; debemos ya devolverle la paz a la gente y regresarle el miedo a los criminales”, expresó.

Se desata polémica en los curules

Debido a las interrupciones, la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra, tuvo que parar a la oradora para pedirle a los legisladores más respeto en el pleno.

“Voy a pedir respeto a las diputadas que están aquí en el pleno y que tienen los anuncios que están enseñando, les voy a pedir por favor que se dirijan con respeto, sin adjetivos calificativos. Estamos de frente a la nación en un debate en esta sesión de apertura. Pido, por favor, respeto”, exigió.

Tras salir del salón, el coordinador de Morena, Ignacio Mier indicó que es una inmoralidad que Xóchitl Gálvez suba al pleno porque ya es la candidata del Frente, y adelantó que revisarán si se configura algún delito electoral.

"Es un acto de provocación vil por parte del Partido Acción Nacional al presentar como su oradora a quien ya es su candidata formal, y así lo han anunciado. Hizo uso de recursos públicos, vamos a ver si se configura algún delito de carácter electoral porque ya concluyó su proceso", comentó.

En su oportunidad, Carolina Viggiano, del PRI, y Luis Espinosa Cházaro, manifestaron su respaldo y le dijeron a Gálvez Ruiz que no está sola para enfrentar a este régimen y todo.

Con información de Jorge Almaquio García.

