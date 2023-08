Santos Guzmán recibe a estudiantes nacionales y extranjeros de la UANL

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dio la bienvenida a 163 estudiantes de intercambio académico provenientes de diferentes entidades de la República y 17 países del mundo, durante el arranque del semestre agosto-diciembre 2023.

El Rector Santos Guzmán López recibió a los estudiantes nacionales y extranjeros en el Centro de Internacionalización UANL, quienes realizarán estancias académicas y de investigación, rotaciones médicas, estudios de posgrado. Asimismo, profesores para la impartición de cursos cortos y de idiomas.

Diversidad continental

La delegación internacional incluye a universitarios provenientes de América, África, Asia y Europa. Los contingentes más numerosos son de Perú, Colombia, Francia, Corea del Sur, Bolivia, Chile, Egipto y Japón.

Europa se hace presente en la UANL con jóvenes de Bélgica, Croacia, España, Polonia, Portugal, República Checa y Rumania. También hay representación de los Estados Unidos y 82 estudiantes de universidades mexicanas.

La recepción se llevó a cabo el 7 de agosto en el Salón Embajadores del Centro de Internacionalización UANL Créditos: UANL

Guzmán López reconoció a los universitarios la decisión de venir a compartir sus experiencias académicas en la UANL.

“Agradezco a todos los jóvenes que inician un nuevo semestre con nosotros. Estamos muy honrados de recibirlos en esta su casa con los brazos abiertos para que vivan una experiencia inolvidable.

“Las universidades que pertenecemos a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior tenemos como objetivo la movilidad nacional e internacional de alumnos y profesores buscando una mayor internacionalización y estamos preocupados porque los alumnos se sientan respaldados por nuestras instituciones”, subrayó el Rector de la UANL.

Desafíos personales y académicos

Guzmán López acentuó en el Centro de Internacionalización que realizar un intercambio estudiantil es enfrentarse a nuevos desafíos en el plano personal y académico, por lo que invitó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades que les brinda el programa de movilidad para involucrarse en actividades extracurriculares para reforzar sus conocimientos.

La recepción se llevó a cabo el 7 de agosto en el Salón Embajadores del Centro de Internacionalización UANL. Estuvieron presentes Jaime Castillo Elizondo, SecretarioAcadémico; Sandra González Díaz, Secretaria de Relaciones Internacionales; Emma Melchor Rodríguez, directora de Intercambio Académico, y Luis Rolando Hernández Salazar, director de Asuntos Estudiantiles.

González Díaz reveló a los recién llegados los puntos primordiales para lograr una estancia productiva en la universidad pública más importante del norte del país, con casi 216 mil estudiantes.

“Somos facilitadores para que su estancia sea lo más productiva. Les agradezco y hago énfasis en que se encuentran en una gran Universidad que los apoyará para que su formación repercuta de manera directa en su desarrollo académico y cultural”, expresóla Secretaria de Relaciones Internacionales.

Chilena con vocación de enfermería

Constanza Soto no lo pensó dos veces cuando decidió que su futuro académico era pertenecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León. La originaria de Chile emprendió una travesía de casi 24 horas por varios países hasta llegar a la Sultana del Norte para estudiar en la Facultad de Enfermería.

“Me gustó la facultad. Me encantó el uniforme porque en Chile es azul y acá es blanco. Yo creo en los valores que imponen, como querer atender a toda la gente, más en enfermería, querer abarcar a todo el grupo de personas”.

Cuando conoció la Máxima Casa de Estudios Estatal aseguró que quedó encantada con las instalaciones. Sin embargo, el calor de la ciudad contrastó con el frío al que está acostumbrada. Su idea es conocer de la cultura mexicana y ejercer la profesión si se da la oportunidad.

“Llenarme de conocimientos de la cultura de acá, conocer cómo funciona enfermería en este campo acá en México. De la cultura, llenarme de todo, la historia, la comida, las personas.

“La Universidad Autónoma de Nuevo León es para mí conocimiento, cultura, aprender muchas cosas”, puntualizó Constanza Soto.

Español con espíritu nómada

Desde su adolescencia se describe a sí mismo como nómada. Ha buscado las mejores oportunidades para su educación y Ángel Pose notó que la Universidad Autónoma de Nuevo León era la mejor opción para continuar su carrera profesional de ingeniería.

“La verdad siempre tuve ganas de visitar México, así que cuando tuve la oportunidad de hacer un intercambio fue el primer país en el que pensé y luego elegí la ciudad porque tengo un amigo que va aquí y me habló muy bien de esta Universidad, que los cursos están muy bien aquí, que es muy buena Universidad y por eso elegí este sitio”, dijo el estudiante español.

Ángel tiene 21 años y dos hermanos. Cuando se postuló al intercambio académico estudiaba en la INSA Lyon en Francia. Aunque estará un semestre en la Máxima Casa de Estudios, está convencido de que el aprendizaje que se llevará lo marcará de por vida.

“Porque tenía muchas ganas de culturalmente aumentar mis conocimientos, descubrir otro país, otra cultura, aprender más del mundo en general.

“Mi familia igual no se la creía, pero igual ya están acostumbrados porque ya me había ido a Francia antes; entonces era algo normal para ellos y me dijeron: ‘Va’”.

Al llegar a tierras regias, no desaprovechó la oportunidad de probar algunas comidas.

“Por ahora algo que me ha gustado mucho es el chamoy y los elotes”.

En el marco del 90 aniversario de la UANL, su deseo es trascender.

“Espero aprender todo lo que pueda aquí para el futuro de mi carrera, mi trabajo y todo lo que sea.

“Es obligado salir de tu zona de confort y visitar otros países, descubrir otras cosas, porque son las experiencias más bonitas que vas a tener en la vida”.

dhfm