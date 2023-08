Rosa Icela Rodríguez: suman 6 mil 837 personas liberadas anticipadamente

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó este martes que en los últimos cuatro meses el Gobierno federal consiguió gestionar con el Poder Judicia, la liberación anticipada de mil 37 personas más de prisiones en México. En total, de julio de 2022 al 7 julio pasado suman ya 6 mil 837 preliberaciones y amnistías otorgadas.

“Mantenemos, señor presidente, las acciones para tramitar libertades anticipadas, amnistías a personas que no han cometido delitos graves, que no pudieron pagar un abogado o que no tienen un traductor o que han enfrentado diversas dificultades”, dijo en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Del 2 de mayo al 7 de agosto, fueron liberadas mil 37 personas, de las cuales 986 son preliberaciones y 51 amnistías. En total, en el último año suman 6 mil 537 preliberaciones y 300 amnistías a personas que permanecían en centros penitenciarios de México.

La titular de la SSPC dijo que el "canje de armas" ha funcionado. Foto. Youtube López Obrador

Canje de armas de fuego

La secretaria de SSPC también destacó que la campaña de “Canje de armas de Fuego” por dinero en efectivo ha ido funcionado, la cual es parte de la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador.

“Esta es una herramienta de construcción de paz que se lleva a cabo en los estados con mayor índice de violencia”, dijo.

Expuso que desde el inicio del desarme se han visitado 38 municipios en 13 semanas del país. Como resultado se entregaron y destruyeron 992 armas de fuego, de las cuales fueron 422 armas largas y 570 armas cortas.

También 49 mil 115 cartuchos, mil 95 cargadores, 74 granadas, mil 703 cápelas detonantes, estopines y también un proyectil de mortero.

“Se ha pagado por todo esto 4.8 millones de pesos”, dijo.

Además se mantiene la instalación de módulos de canje de juguetes bélicos por juguetes didácticos y recreativos para concientizar a los niños y adolescentes de México.