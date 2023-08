La Ley Mariana Lima, un paso más para dar justicia en casos de feminicidio

La madre de Mariana Lima Buendía, Irinea Buendía, ingresó una propuesta de ley bajo el nombre de su hija, para que en toda muerte violenta de mujer se apliquen los preceptos de la sentencia del caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se cree el delito de negación de la justicia por razones de género. La activista llevó a cabo el pronunciamiento a las afueras del Poder Legislativo y posteriormente fue recibida por la presidenta la comisión de Alertas de Género, Karina Labastida Sotelo.

En medio de cruces y lápidas rosas con la frase feminicidio, Irinea Buendía expresó que lleva 13 años de calvario porque la justicia no ha llegado para su familia, ya que la sentencia de 70 años que se logró en contra del asesino de Lima Buendía en marzo, no está firme.

Por ello, resaltó que integró, junto a expertos, la iniciativa Mariana Lima Buendía para que en la legislación penal y proceso se retomen los parámetros que dictó la SCJN en el caso de su hija que son:

1.- Que toda muerte violenta de mujeres y niñas, además de suicidios y accidentes, deben investigarse con perspectiva de género para acreditar que es un feminicidio.

2.- Que en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, se garantice el acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio.

3.- Que se sancione a los servidores públicos negligentes que obstruyan la justicia.

La madre de Mariana Lima Buendía propuso la Ley Mariana Lima

FOTO: Gerardo García

Pide sancionar a servidores negligentes en caso de feminicidio

La madre de Mariana Lima pidió que se sancione a los servidores públicos negligentes que obstruyan la justicia y finalmente garantizar la reparación de daño por parte de las autoridades e impulsar un cambio cultural con medidas progresivas que modifiquen patrones culturales y la capacitación en perspectiva de género.

La madre de Mariana Lima Buendía también informó que la iniciativa que integró prevé modificaciones al Código Penal mexiquense, para que se cree el delito de negación de la justicia por razones de género, mismos que después buscará que se replique en los demás estados de la república.

La activista reiteró que aún la sentencia en contra del asesino de su hija no está firme, porque en segunda instancia podría haber una reducción de hasta 30 años de cárcel. Por ello, recalcó que las leyes no se ejercen solas y están en la mesa, por lo que busca es que las autoridades no digan que cuesta acreditar las razones de género, en donde no se deben acreditarse todas, sino basta solo una.

Irinea Buendía lamentó que las autoridades afirman que ha bajado los feminicidios, debido a que contrario a la sentencia de su hija, toda muerte violenta de las mujeres se investiga como homicidio doloso, cuando la SCJN no lo estableció así. Además, manifestó preocupación sobre los casos de muertes por accidente y suicidios, que han venido creciendo.