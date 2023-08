Exhiben detención del Fiscal de Morelos y a jueces que favorecen a delincuentes en la Mañanera

En la Mañanera de este martes fueron exhibidas la detenciones y vinculaciones a proceso del fiscal de Morelos, Uriel “N”, del agresor a un menor de edad en un Subway en San Luis Potosí, y del presunto responsable de incendio en un bar en Sonora en el que murieron 11 personas.

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), expuso frente al presidente Andrés Manuel López Obrador que del 25 de julio al 7 de agosto fueron detenidas 16 mil 588 personas en todo el país, de las cuales 16 mil 279 fueron presentados al Ministerio Público.

Entre los casos, Rodríguez Bucio destacó la vinculación a proceso de Uriel “N”, el Fiscal General del Estado de Morelos, por su probable responsabilidad en el delito de de obstrucción de la justicia durante la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido en la colonia Roma Sur, de la Ciudad de México, en octubre de 2022.

“De acuerdo con las investigaciones, Uriel “N”, en su calidad de fiscal, realizó declaraciones públicas en forma falsa y maliciosa obstruyendo de manera indebida la procuración de justicia”, dijo.

También la detención de Fernando “N”, alias “el Tiburón”, detenido por la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí bajo el cargo de homicidio calificado en grado de tentativa contra un adolescente de 15 años dentro de un establecimiento de comida rápida, un Subway.

“La víctima, incluso, tuvo que acudir al hospital para ser atendido. Sus familiares pusieron una querella que inició las investigaciones. Fernando “N” ya se había ocultado, al saber que lo buscaban, en diversos domicilios de Guanajuato y Jalisco” expuso.

En otra vinculación a proceso destacó la de José Luis “N”, acusado de provocar un incendio en un bar en San Luis Río Colorado, en la madrugada del del 22 de julio pasado, que cobró la vida de 11 personas, entre ellas siete hombres y cuatro mujeres, y dejó a dos personas lesionadas.

“Los hechos ocurrieron de manera cuando José Luis N fue obligado del bar, debido a su estado de ebriedad, y como venganza él habría extraído combustible de una camioneta para posteriormente provocar el incendio de manera intencional. Fue vinculado a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa y daños agravados por el incendio”, dijo.

Además, destacó la detención del tercer involucrado en el ataque con explosivos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ocurrido el pasado 11 de julio, que cobró la vida de cuatro policías y dos personas civiles.

“Él se identifica como el responsable de colocar los artefactos explosivos interconectados con cables en el lugar donde ocurrió la explosión y presuntamente es quien hizo las llamadas a una persona para informar de la localización de personal sin vida en ese punto para obligar a los cuerpos de seguridad a que asistieran al lugar”, apuntó el subsecretario.

Exhiben a jueces que favorecen a delincuentes

En la sección “Cero Impunidad”, Luis Rodríguez Bucio, también exhibió a tres jueces que favorecen a delincuentes. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el primer caso es el ex magistrado Isidro Avelar Gutiérrez por sus presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación.

Detalló que el 20 de julio la Suprema Corte confirmó su destitución. “El exmagistrado fue detenido en 2019 por la FGR por los delitos de enriquecimiento, ilícito y peculado; sin embargo, en el 2022 el juez Daniel Ramírez Peña lo absolvió de estos delitos. En 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló Avelar Gutiérrez de favorecer al grupo delictivo Los cuinis vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación”, dijo.

El subsecretario explicó que el segundo caso es el del juez Gustavo Alfonso Ramírez Sequera, por una red de huachicol en la alcaldía Gustavo A .Madero, que fueron detenidos el 25 de noviembre del año pasado en una toma clandestina en el poliducto Azcapotzalco satélite Norte.

Dijo que aunque a los detenidos se los decomisó drogas y el combustible robado, el juez declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de las personas.

“Considero inverosímil, que los cuatro elementos de seguridad aprehensores vieran al mismo tiempo la forma de comercializar la droga y se dieran cuenta simultáneamente cuando realizaban esta acción, que realizar la venta de narcóticos en vía pública no es creíble, que el hidrocarburo no se encontraba dentro del radio de acción de los detenidos y que en el IPH no existe una narrativa de que estaban sustrayendo hidrocarburos, y que las dos conductas a la posición de narcótico y la posición de hidrocarburo se contraponen entre sí, pues no puede ser que ambas estén en el mismo Rango de acción”, refirió.

El tercer caso es del juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, que está vinculado a una cateos en las bodegas en el Estado de Querétaro, que al final al lo declaró nulo.