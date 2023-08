El Barba Azul, un lugar donde gringos y mexicanos conviven entre ficheras, alcohol y drogas

Hace unos años, antes que el odio por las rentas caras y los extranjeros que inundan las calles más populares de colonias como Roma, Juárez, Condesa, Obrera, Polanco y Narvarte, entre otras, unos gringos me picharon la fiesta en el cabaret Barba Azul. Este centro nocturno por años vio desfilar miles de capitalinos amantes del merengue, la salsa y del baile a lado de ficheras dedicadas a disfrutar del bullicio con un trago o sentada en unas de esas pequeñas mesas que rodeaban la pista de baile y la enorme barra.

El cabaret Barba Azul está ubicado en la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en el número 291 de la calle Simón Bolívar, y está rodeado por colonias bravas, peligrosas y de mucha tradición como la Doctores y la Buenos Aires, popular por la facilidad que existe para encontrar cualquier pieza de auto. Sin importar el riesgo que es caminar por esa zona, el último año decenas de extranjeros han convertido el Barba Azul, y otras cantinas tradicionales de la Ciudad de México en centros de reunión, todo gracias a esas "experiencias" que una gran cantidad de host en Airbnb usan para sacar un poco de dinero y hacer que sus inquilinos convivan en ambientes violentamente estereotipados por la industria cinematográfica estadounidense y por los mismos gringos y mexicanos, que mal miran un local por estar ubicado en una colonia popular o por su aspecto lúgubre con luces neón.

¿Dónde queda el Barba Azul?

En el caso del Barba Azul el arribo de extranjeros lo colocó como un lugar donde la convivencia con personas de otra nacionalidad es más común y va desplazando a los antiguos clientes, pues ahora hay que pagar precios más elevados por cualquier bebida y esperas más largas frente al cadenero para conseguir una mesa. Un caso similar es el de la cantina La Faena, en el Centro Histórico. Ahora, en La Faena hay una puerta metálica y un cadenero a la entrada, y el privilegio a los extranjeros, y a la gente que soborna para entrar, es algo común los fines de semana. Que extranjeros volteen a ver estos lugares nocturnos se ha convertido en un bálsamo para una industria que vivió con rigor el paso de la pandemia de COVID-19 y tuvo que cerrar sus puertas, dejar sin trabajo a sus meseros, ficheras, personal de cocina y todo empleado detrás del salón y pista de baile, hasta la gente que se metía a vender botana o flores.

La gentrificación llegó a la colonia Obrera

Según los sociólogos expertos, llamamos gentrificación al proceso de transformación de un espacio urbano que se encuentra deteriorado o en proceso de declive a partir de la rehabilitación o reconstrucción de una parte importante de sus edificaciones. Esto provoca un aumento tanto de los alquileres como del costo habitacional. Y en la Ciudad de México este fenómeno se está asociando a abusos de dueños de departamentos que se cuelan a plataformas como Airbnb y algunos locales que buscan el dinero extranjero sin considerar los bolsillos de los locales, además de polarizar a una sociedad que a diario convive entre clasistas, racistas, homofóbicos, robos, transporte público fallido, y otras problemáticas sociales que no ayudan por un balance entre ganancias y saludar a un compatriota o un extranjero, sin que un mal gesto o palabras negativas crucen por la mente.

El grupo de gringos que me pichó la fiesta en el Barba Azul no habla de gentrificación, ni de rentas caras, me habla de lo bonito que es México, su gente, su comida, el mezcal y el tequila, la excelente educación que han recibido en la UNAM con programas promovidos por Estados Unidos y México, hasta dejan pasar alertas de seguridad que emite su nación por conocer playas y los sitios más ocultos de nuestro país.

Comparten experiencias, amistad y motivan para viajar. Pero la realidad es que se están sumergiendo en lo más turbio de México y con su dinero solo están obteniendo eso que promueve el hospedaje pasajero, “experiencias”, muy pocos se dan cuenta de que está mal que en los baños del Barba Azul un comensal abiertamente, a los ojos de todos, ofreciera cocaína, mientras orinaban, y ante la negativa, se recargara en una especie de barra y comenzar a inhalar un poco del polvo o que una botella de mezcal estuviera en un precio bastante alto y únicamente sonreír y decir; “cuánto es en pesos mexicanos”, en un fallido acento "chilango” y al final... pedir un Uber y seguir la fiesta en otro lugar o país.

