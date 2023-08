Así se pronuncia el apellido de Claudia Sheinbaum correctamente

En las últimas semanas, todo el tema relacionado con la familia y nacionalidad de Claudia Sheinbaum, actual aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, ha estado en tendencia; y es que su apellido no es muy común como la mayoría de los mexicanos, por eso, incluso comenzó a circular el rumor de que no es mexicana.

La realidad es que la Dra. Sheinbaum sí es mexicana, tal y como lo avala su Acta de Nacimiento de los Estados Unidos Mexicanos del Registro Civil. La militante de Morena nació el 24 de junio de 1962 y fue registrada en la alcaldía Miguel Hidalgo; y aunque muchos no lo crean o lo duden, sus padres de igual forma son mexicanos: Carlos Sheinbaum y Annie Pardo.

Si bien su primer apellido “Sheinbaum” no es fácil de pronunciar, eso no quiere decir que no sea hoy en día un apellido de diversos mexicanos. En el caso de la Dra. Sheinbaum, su familia paterna, es decir, los padres de su padre son originarios de Lituania y llegaron a México en los años 20.

Claudia Sheinbaum es mexicana. Foto: Cortesía.

Cómo se pronuncia Sheinbaum, apellido de Claudia

En diciembre pasado, Claudia Sheinbaum compartió un video en su cuenta de TikTok de cómo las personas pronuncian mal su nombre. En la videograbación, la militante de Morena aparece en el Palacio del Ayuntamiento, sede donde fue su antigua oficina cuando era jefa de Gobierno de la CDMX, y dijo: “Me llamo Claudia Sheinbaum, pero me dicen…”.

Varias personas pronunciaron su apellido, pero ninguna logró decirlo de forma correcta y fluida. “Chenbaum, Cheinbaum, Cheinbau, Shenbam, Sheinba y Sherman”, fueron algunas de las respuestas de los capitalinos sobre cómo se pronuncia el apellido.

La realidad es que el apellido de Claudia Sheinbaum se pronuncia como se escribe, es decir, She (Xe) haciendo énfasis en la X, sumando in como suena, y finalmente baum.