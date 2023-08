AMLO confirma su gira a Colombia y respalda a Gustavo Petro: "Es un hombre de principios, le tiene amor al pueblo"

Al mantener firme su próxima gira a Colombia, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó este martes a su par colombiano, Gustavo Petro, ante la crisis política que enfrenta por la detención de su hijo, Nicolás Petro, acusado de recibir fuertes sumas de dinero del narco para la campaña de su padre.

En la Mañanera en Palacio Nacional dijo que de Gustavo Petro tiene “la mejor de las opiniones” porque es un hombre de principios, honesto, que le tiene amor a su pueblo, y que además es el primer presidente en muchos años, en décadas, que no pertenece al bloque conservador que llevó a Colombia a una crisis profunda en lo económico, social y político.

“Ahora que se presenta esta situación familiar quieren menguar, socavar su fortaleza moral, política, pero el pueblo de Colombia despertó, es un pueblo progresista”, dijo.

AMLO aseguró que Petro es un hombre de principios. Foto: Presidencia

En la conferencia de prensa matutina, dijo que prevé estar el 8 y 9 de septiembre en Colombia para abordar temas bilaterales, y participar en la Conferencia Internacional de Mandatarios de Latinoamérica para rediseñar y replantear la política de combate a las drogas, a la que convocó Gustavo Petro.

“Voy a estar en Colombia, voy a ir a Cali, si no hay un cambio. Él nos está invitando a esto, lo hizo cuando nos visitó, me comprometí a ir a Colombia, puede ser Cali, Bogotá, todavía no está definido el lugar, creo que será Cali donde se llevará acabo un Congreso y a mí me invita para que juntos recibamos las conclusiones de una reflexión que será acerca de los Droga, qué conviene más a los pueblos para que se pueda enfrentar el flagelo de la violencia”, apuntó.

Luego de su visita en Colombia, López Obrador prevé viajar a Chile para desarrollar una agenda en ese país el 10 y 11 de septiembre, en donde participará en el 50 aniversario luctuoso de Salvador Allende, tras el golpe militar encabezado por Pinochet.