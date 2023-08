Responsabiliza Zulma Carvajal a David Gama por atentado armado donde mataron a su esposo

La aspirante de Morena a la alcaldía de Iguala, Guerrero, Zulma Carvajal Salgado tras sufrir un atentado armado en el que fue asesinado su esposo Humberto del Valle, responsabilizó de estos hechos al actual presidente municipal de esa ciudad, el priísta David Gama Pérez.

En una transmisión en vivo desde su Facebook oficial, Zulma Carvajal agradeció a la gente sus muestras de apoyo por lo que consideró un ataque "cobarde, ruin, miserable", pero también responsabilizó directamente a David Gama Pérez por este hecho criminal.

“Responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó, le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también”, expresó sollozante al señalar que lo único que ha hecho es trabajar para el pueblo.

Crédito: Facebook

Asesinan al esposo de Zulma Carvajal

Además, Zulma Carvajal agradeció todas las muestras de solidaridad. Con lágrimas, agregó que lo único que han hecho es trabajar por y para el pueblo de Iguala, con el objetivo de que la entidad tenga un crecimiento favorable a las familias que la habitan.

Este fue su comunicado:

"Quiero agradecer cada muestra de solidaridad ante el cobarde, ruin, miserable ataque armado del que fuimos objeto mi familia y yo. Le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también. No se vale. Lo único que hemos hecho es trabajar para la gente, para nuestro pueblo, para nuestros amigos, para que iguala sea mejor...

Con el dolor de una herida en su espalda, víctima de la violencia la mañana de este domingo 6 de agosto de 2023, cerca de las 10:00 horas, detalló que durante este hecho no portaban armas, ni seguridad, pues señaló que no le debe nada a nadie ni deseado un mal a nadie.

"No se vale lo que han hecho conmigo, ni con todas las familias a las que cobardemente les arrancan a sus hijos, a sus esposos, a sus seres amados, eso no se hace. No traíamos una resortera, no le debemos nada a nadie. Nunca le hemos deseado mal a nadie, nunca le hemos hecho mal a nadie. No será la excepción esta vez. Que Dios los perdone".

Agregó que el PRI quiere tener poder sin importar las vidas que tengan que acabar para conseguirlo, por lo que los llamó en reiteradas ocasiones como "cobardes, eso no se hace. Aunque no quieran el cambio va a llegar aunque no quieran, ustedes van a quedar enterrados en la historia de la basura como lo que son".

Crédito: Hora Cero

El ataque contra Zulma Carvajal fue afuera de su casa

Medios locales informaron que todo sucedió en su casa de la calle Ignacio Zaragoza en el centro de la Ciudad. Estaban ya en su camioneta, misma que usaron para trasladar al hombre al hospital general Jorge Soberón Acevedo, sin embargo, al llegar al área de Urgencias y ser ingresado junto a Zulma Carvajal, el hombre perdió la vida.

A la zona llegaron elementos de la Policía del Estado, quienes resguardaron el hospital a donde fueron trasladados. Hasta el momento no se han revelado detalles de un operativo para dar con los culpables del atentado, sucedido aproximadamente a las 10 de la mañana de este domingo 6 de agosto.