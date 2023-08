Atentan contra la sobrina de Félix Salgado Macedonio, Zulma Carvajal y matan a su esposo

Un grupo de civiles armados se presentaron en la casa de Zulma Carajal Salgado, prima de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y sobrina del senador Félix Salgado Macedonio. Luego del ataque a tiros murió su esposo, Humberto Del Valle Zúñiga mientras era trasladado al hospital.

A través de una publicación en las redes sociales, quien ha sido parte del apoyo a la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum, confirmó que perdió la vida su esposo y que ella presenta una herida por las balas. Agregó que ellos no tenían seguridad, ni mucho menos llevaban armas consigo.

Crédito: Facebook Zulma Carvajal

Asesinan al esposo de Zulma Carvajal

Además, agradeció todas las muestras de solidaridad. Con lágrimas, dijo que se trató de un atentado "cobarde, ruin y miserable". Agregó que lo único que han hecho es trabajar por y para el pueblo de Iguala, con el objetivo de que la entidad tenga un crecimiento favorable a las familias que la habitan.

Este fue su comunicado:

"Quiero agradecer cada muestra de solidaridad ante el cobarde, ruin, miserable ataque armado del que fuimos objeto mi familia y yo. Le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también. No se vale. Lo único que hemos hecho es trabajar para la gente, para nuestro pueblo, para nuestros amigos, para que iguala sea mejor...

Y continuó: "No se vale lo que han hecho conmigo, ni con todas las familias a las que cobardemente les arrancan a sus hijos, a sus esposos, a sus seres amados, eso no se hace. No traíamos una resortera, no le debemos nada a nadie. Nunca le hemos deseado mal a nadie, nunca le hemos hecho mal a nadie. No será la excepción esta vez. Que Dios los perdone".

Crédito: Hora Cero

El ataque contra Zulma Carvajal fue afuera de su casa

Medios locales informaron que todo sucedió en su casa de la calle Ignacio Zaragoza en el centro de la Ciudad. Estaban ya en su camioneta, misma que usaron para trasladar al hombre al hospital general Jorge Soberón Acevedo, sin embargo, al llegar al área de Urgencias y ser ingresado junto a Zulma Carvajal, el hombre perdió la vida.

A la zona llegaron elementos de la Policía del Estado, quienes resguardaron el hospital a donde fueron trasladados. Hasta el momento no se han revelado detalles de un operativo para dar con los culpables del atentado, sucedido aproximadamente a las 10 de la mañana de este domingo 6 de agosto.