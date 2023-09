VIDEO: habitantes de Chiapas queman libros de texto gratuito, rechazan los contenidos sobre diversidad sexual

Este jueves padres de familia de la comunidad Yalentay, del municipio de Zinacantán, quemaron libros de texto gratuito, luego de sostener una asamblea en donde acordaron no estar de acuerdo con los contenidos.



Ante la presencia de alumnos, quienes acuden a esta institución, los papás junto con los maestros, determinaron colocar las cajas de libros en la explanada de la cancha de basquetbol, donde le tiraron gasolina para posteriormente prenderle fuego.

Es la segunda comunidad que llega a esta resolución. FOTO: Archivo.

Temen que los niños aprendan de educación y diversidad sexual

Yalentay, es la segunda comunidad en la zona Altos de Chiapas que toma esta medida, siendo la primera que se logró graficar, la comunidad de San Antonio del Monte de San Cristóbal de Las Casas, donde el argumento, fue el tema de la diversidad sexual que se muestra, lo que incomodó y motivó a las acciones.



Los docentes se han encargado de explicar a los padres de familia, la nueva forma de trabajar con los libros, sin embargo, los papás al ver imágenes y leer parte de los textos, manifiestan su descontento, ya que no ven “correcto, que dos personas del mismo sexo sean una familia, menos que formen una familia.

Estos ejemplares fueron creados para educar a los menores de edad. FOTO: Cuartoscuro.

Temen que haya más destrucción de libros

En este arranque de semana, se sabe que muchos docentes de educación indígena, no han entregado a los libros de texto gratuito, pues esperan hacerlo este viernes, para que los niños y papás tengan tiempo de analizarlos; sin embargo, se ha creado una campaña en muchos lugares, de no permitir el uso de este material.



Para evitar confrontaciones con las comunidades, los docentes, han preferido someter en asamblea el uso o rechazo de los libros, y en algunos, han determinado no solo no usarlo, sino quemarlos, a los que los docentes no pueden intervenir.