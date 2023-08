Ana Lilia Rivera será la próxima presidenta del Senado de la República

Con 32 votos a favor, Morena, PES, PT y PVEM, eligieron a Ana Lilia Rivera Rivera como su propuesta para que sea la próxima presidenta de la Mesa Directiva del Senado en el último año de la actual legislatura.

Lo senadores de Morena y sus aliados votaron en secreto, con urna y bajo el resguardo de un notario público, en una elección que se llevó a cabo en la antigua Casona de Xicoténcatl.

La votación quedó de la siguiente forma: 32 votos para la senadora Ana Lilia Rivera, 26 votos para la senadora Marybel Villegas Canché y dos votos para la senadora Bertha Caraveo.

La ganadora de la elección será propuesta de Morena y sus aliados hoy ante el Pleno del Senado como la próxima presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

En un mensaje, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera llamó a la unidad y aseguró que su victoria no se debe a grupos, sino a votos limpios.

"A nadie pedí su voto poniendo de frente a un aspirante a la Presidencia de la Cuarta Transformación, porque me queda claro si alguien vino aquí a hacer grupo, pues qué pena. Solo con claridad moral uno puede verse frente", dijo.

Apoyado por los senadores

La senadora por Tlaxcala agradeció los apoyos de los senadores, y por haber tomado en cuenta el trabajo, la congruencia responsabilidad y altura de miras "que mi humilde persona ha tenido en el Senado.

"He ganado esta votación porque me conocen. Lo digo con responsabilidad, todas y todos saben cual ha sido las circunstancias dentro del Senado durante estos cinco años. Siempre me he conducido con honestidad, soy una mujer sencilla y en la vida todo me ha costado y nada me han regalada. Llego limpia libre y con votos libres de los compañeros", aseguró.

En la votación por la vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado hubo un empate con 29 votos entre los senadores Sergio Pérez Flores y Casimiro Méndez, por lo que tendrán que repetir la votación.

DRV