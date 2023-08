AMLO promete: el precio de la luz no subirá en lo que queda del sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no aumentará el precio de las tarifas eléctricas en México en lo que resta del sexenio.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que hay condiciones para mantener los precios sin incrementos.

"Se van a mantener los precios sin aumentos como lo hemos ofrecido y hemos cumplido no aumentando los precios de la luz, ni van a aumentar mientras estemos en el gobierno, como no han aumentado los precios de las gasolinas y del diésel", indicó.

El presidente aseguró que se ha cumplido con el compromiso de no incrementar las tarifas. Foto: Cuartoscuro

Apagones en diversos estados del país

Sobre los recientes apagones en Hermosillo y Mexicali, Baja California, López Obrador dijo que se trató de un acto de vandalismo y fallas en un transformador, y que está garantizado el abasto de energía en el norte del país.

"Fueron dos apagones, una por una acto de vandalismo que se corrigió en menos de 24 horas que afectó a muy poquita gente, y otro una falla en un transformador que también se atendió pronto, no fue un asunto general nos dicen los técnicos, que se trató de una afectación de 100, 200 casas y se resolvió muy pronto, que no hay ningún problema grave para que no se tenga el abasto de energía eléctrica", explicó.