México no comprará Banamex: AMLO asegura que ya no hay tiempo para hacerlo

En la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador destacó la baja en la incidencia delictiva. Además anunció que su gobierno no está interesado en la compra de Banamex y dijo que la persona que lo suceda en el cargo de presidente podría analizar la adquisición.

“Ya no podemos por el tiempo. Un nuevo gobierno sí podría hacerlo y no sería mal negocio”

En la conferencia de Palacio Nacional aclaró que al inicio del proceso de venta se tenía interés en adquirir el banco, porque se consideraba importante tener uno para manejar todos los fondos y las cuentas gubernamentales, con el fin de ahorrarse el pago de comisiones.

“También porque ayudaba a que el patrimonio cultural de Banamex se quedara en nuestro país. Sin embargo pasó el tiempo, como se puso en venta y había como cinco o seis interesados en adquirir Banamex, dijimos no y con poco tiempo ya era más difícil porque la compra se lleva un año y luego la operación lleva tiempo, no se puede adquirir algo y no dejar funcionando una institución como está bien”, argumentó.

López Obrador explicó que un gobierno que inicia tiene tiempo. “Imaginen cuánto maneja el gobierno en los bancos y hay que pagar comisiones, también menos los bancos de pagan impuestos, eso ayuda al SAT en la recaudación y que hayan ahorros. No se puede decir que no es negocio tener un banco, porque el año pasado bancos obtuvieron utilidades en México por 230 mil millones de pesos. Fue récord”, abundó. Además, dijo que BBVA fue el banco que más utilidades tuvo.

AMLO dijo que ya no le interesa al gobierno la adquisición de Banamex

FOTO: Archivo

¿Cuánto cuesta Banamex?

Grupo Financiero Banamex es uno de los más reconocidos y con mayor historia en nuestro país. Es propiedad de Citigroup, pero en enero del 2022, el grupo financiero decidió poner al Banco Nacional de México a la venta.

Banamex es el tercer banco de mayor presencia en el país, con más de 23 millones de clientes, un equipo de 33 mil empleados y una red de más de mil 300 sucursales distribuidas en el territorio mexicano.

Aunque las acciones varían según el entorno que se vive, estimaciones de grupos financieros destacan que el banco tendría un precio entre los 14 mil y los 18 mil millones de dólares.

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña