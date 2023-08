Cantante mexicana desaparece en California junto a su papá, asistió a un homenaje a Juan Gabriel

Este jueves 3 de agosto se dio a conocer que la cantante Onixys Miranda, quien deleitó al público tras haber participado en el homenaje póstumo a Juan Gabriel, se encuentra desaparecida junto a su padre desde el pasado 24 de julio luego de que viajaran a California, Estados Unidos, para tocar en un evento.

La artista con tan solo 6 años conquistó al público del Palacio de Bellas Artes tras brindarle la melodía "Te dedico esta canción" al Divo de Juárez cuando se encontraba en su último adiós ante miles de fanáticos de la Ciudad de México. Por su parte, su madre Sofía Amador ha revelado a medios que desde hace una semana no tiene comunicación con la cantante.

La cantante le envió mensajes a su hermana

La mujer señala que se ha tratado de comunicar con Onixys pero sigue "estando bloqueada" y el padre de ella tampoco le quiere contestar para que le brinde una explicación de lo que está pasando. Trascendió que la joven iba a regresar de su viaje el 31 de julio, pero por una extraña razón tanto ella como su padre dejaron de tener comunicación.

Fue hasta la madrugada del pasado martes, que la joven se habría puesto en contacto con su hermana mayor, a través de mensajes voz, en donde explicó que estaba bien, aunque no dio mas detalles sobre su regreso. En el supuesto mensaje la cantante explica que es una decisión personal y agradece que no dejen sola a su madre

“Estoy bastante bien. Me aleje un poco también de redes sociales, no he abierto cuentas ni nada en el teléfono porque sí notaba que me estaban buscando mucho, yo entiendo su desesperación, pero es una decisión que ya tomé y te agradezco a ti por estar con mi mamá, muchas gracias", se lee en un mensaje difundido por redes sociales

Mamá de Onixys pide que le mande un video para verificar que está bien

Sofía Amador, en plataformas digitales, ha revelado que no tiene problemas con su hija, sin embargo, dice desconocer completamente su cambio de parecer. Incluso, ha dicho que se ha puesto en contacto con la Embajada de Estados Unidos para dar con su paradero.

La mamá le ha pedido a Onixys que le comparta un video donde aparezca ella, sin embargo, aún no ha recibido respuesta sobre el paradero. "En todos estos años de carrera yo la he apoyado en todo, yo he estado en todas sus etapas, la ayudé a crear el sueño que tenía desde chiquita", concluyó.

