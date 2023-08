Nuevo León: padres de familia protestan para evitar entrega de libros en regreso a clases

Integrantes del Frente Nuevo León protestaron la mañana de este domino frente al Palacio de Gobierno para exigir al gobernador evitar entregar los libros de texto.

Padres de familia, integrantes de dicha organización y del Partido Acción Nacional se dieron cita a las 10 de la mañana en la Explanada de los Héroes para mostrar su incomodidad.

Se expresaron en contra de los nuevos libros de texto

FOTO: Especial

Los manifestantes solicitaron a la población en generar a no recibir los libros que este lunes el gobierno federal y sindicatos de Educación entregarán a los alumnos de nivel básico.

Maria Elena Quiroz y del Frente Nuevo León y Hernán Salinas, dirigente del PAN en la entidad solicitaron al gobernador Samuel García se sume a los amparos para evita la entrega a los alumnos.

Manifestaron su inconformidad ante el Palacio de Gobierno

FOTO: Especial

Se une Chiapas a la marcha nacional en contra de los libros de texto gratuito

Este domingo padres de familia y docentes se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por los contenidos en los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana para el ciclo escolar 2023-2024.

Paulina Calderón Aguilar, maestra con 26 años de experiencia, expuso que protestan por las inconsistencias que tienen los libros de texto y no están de acuerdo con la ideología que se maneja y la sexualidad en los contenidos para los infantes.

“Con la falta de contenido, ciencia y bases históricas, así como científicas en los libros, queremos defender a nuestros niños creo que no se vale que los adoctrinen y que les metan ese tipo de ideas a nuestros niños”.

Señaló que les afectará de una forma alarmante pues como sociedad se tiene que abrir los ojos de cómo manipulan a los niños y niñas ya que están en una edad vulnerable.

“Quieren adoctrinarlos a lo que es la pedofilia, cómo es posible que les digan a los niños que pueden relacionarse con otro adulto de manera sexual eso es incorrecto hay un alto riesgo y en embarazo en adolescentes es perverso para nuestros niños, no lo vamos a permitir”.

Aseguró que los libros tienen defectos en tres sentidos, en su planteamiento pedagógico ya que no hubo un programa sustentable en la metodología y la pedagogía que deben trabajar como maestros,

Hay errores a nivel académico en cuanto a los contenidos al no trabajar ciencia y tecnología. No les enseñan a emprender y armar proyectos científicos eso no se impulsa, porque al gobierno no le interesa que haya una sociedad preparada. Fueron 26 ciudades que se manifestaron este día en el país a escasas horas para el inicio de clases del nuevo ciclo escolar en el país.

Regreso a clases

Este lunes, 28 de agosto, un millón 74 mil 307 alumnos de Educación Básica regresarán a las aulas, siendo atendidos por 49 mil 553 docentes en 6 mil 778 escuelas públicas y particulares de la entidad.

En Nuevo León será el ciclo escolar 2023-2024, y abarcará 185 días y concluirá el miércoles 3 de julio de 2024.

Se espera que más de un millón de niños y jóvenes regresen a clases en esta semana en el nivel básico.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco Monterrey) estimó una derrama económica de aproximadamente 5 mil 281 millones de pesos por el regreso a clases de educación básica en este ciclo escolar 2023-2024, lo que representó un incremento del 10.7% en las ventas comparado con el año anterior.

