El Ejército y la Marina mantienen la búsqueda de Víctor Barrón y sus acompañantes, llevan 8 días desaparecidos

La fiscalía de justicia de Zacatecas confirmó este viernes que, desde hace ocho días, se ha desplegado una fuerza especial de seguridad pública en el municipio de Fresnillo, para intentar localizar y rescatar con vida al triatleta zacatecano Víctor Barrón, a su sobrino Guillermo Rodríguez de 14 años, a un trabajador de su negocio agrícola llamado Juan Zamudio, además de un peatón sin identificar.

Elementos del Ejército, la Comisión Nacional Antisecuestros, Guardia Nacional y corporaciones policiacas locales participan en este operativo, detalló Francisco Murillo Ruiseco, fiscal de justicia de Zacatecas. “Hemos hecho operativos en algunas de las comunidades donde posiblemente pudieran haber sido llevados o conducidas estas personas, específicamente en la zona de Monte Mariana, Colonia 6 de Enero y algunas comunidades aledañas a esta región. Se hace un despliegue importante, tanto de elementos del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacional y de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas”, informó.

Murillo Ruiseco agregó que en las últimas horas se han sumado aeronaves tripuladas y de control remoto, para poder rastrear las comunidades rurales de mayor peligro para los agentes policiacos en tierra. “Pero para este efecto hemos desplegado una operación incluso con el apoyo del dron que se acaba de adquirir por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y que se ha hecho ya en algunas otras operaciones, lo estamos desplegando en estas comunidades de Fresnillo, seguimos en la búsqueda”, indicó el fiscal del estado.

Desde hace ocho días se inició el despliegue de las fuerzas armadas

De manera oficial, las autoridades solo tienen conocimiento de tres personas privadas ilegalmente de la libertad, ya que son las denuncias con las que cuentan y por las que se han emitido fichas de búsqueda correspondientes. “El día 16 de agosto, donde privan de la libertad a tres personas masculinos que son los que tenemos nosotros conocimiento, en el caso de Alejandro, Guillermo y Juan Manuel, con ellos, con sus familiares hemos tenido contacto, comunicación, atención, para buscar a estas personas”, señaló el fiscal Francisco Murillo.

Sin embargo, los testigos de la desaparición forzada aseguran que un peatón que transitaba en el lugar de la agresión, también fue levantado por el comando delictivo, así lo declaró Jesús Barrón, padre del triatleta. “Y en eso vi que entró el otro muchacho y le dije: Bendito Dios que no te llevaron. Y dice, no, venía otro muchacho y a él si lo agarraron y lo subieron pensando que era yo, entonces se llevaron a otro muchacho que no sabemos ni quién era, ni nada, pues estuvo en mal momento aquí”, lamentó.

A nueve días de la desaparición forzada, aún se desconocen los motivos de esta agresión, ya que la familia Barrón asegura que los civiles armados no han establecido comunicación para el pago de un posible rescate.

El operativo se realiza en Fresnillo, Zacatecas

