Caso de acoso sexual a personal femenino y a estudiantes del Tec Madero continúa sin castigo 

Un bochornoso caso de acoso sexual y hostigamiento constante a personal administrativo femenino y a estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero quedó al descubierto al hacerse pública una denuncia anónima de una joven mujer que ha sido la víctima más visible, pero siendo ocultadas todas estas agresiones por la dirigencia sindical y el propio director de la institución Luciano Aguilera Vázquez pese a las denuncias interpuestas después de ocurridos los hechos en Tamaulipas.

Con base en todo esto, la víctima acudió ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para denunciar los incidentes sin que haya hasta este momento una indagatoria en curso o recolección de indicios probatorios de las agresiones cometidas presuntamente por el auxiliar administrativo del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Víctor Manuel "N".

La víctima ha acudido a las instancias correspondientes para interponer su denuncia Foto: Espcial

Lo que se sabe, es que este trabajador sindicalizado después que conoció que está señalado en una Carpeta de Investigación incrementó sus conductas de hostigamiento en contra de quien aparece como la presunta víctima.

Solicitan medidas de protección, pero son ignoradas

Después de estos hechos ocurridos en el mes de abril pasado en el Laboratorio de Sistemas, la víctima una mujer de poco más de 35 años, solicitó medidas de protección a su superior jerárquico debido a los constantes acosos del que era objeto por este trabajador, asignándosele un cubículo, que después se le quitó por mediar una amenaza del personal sindicalizado de trabajar 'con brazos caídos', de lo que tuvo miedo el director del Tec Madero, Luciano Aguilera Vázquez, y que por tal presión se le privó de un sitio seguro.

Es así que ante la desesperación, el constante estrés por el que pasa, la pérdida gradual de la salud y por no encontrar ningún apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado ni de los encargados del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, dependiente del Gobierno de México, es que se decidió a hacer pública la denuncia en contra de Víctor Manuel "N", porque también han sido víctimas de sus bajos instintos alumnas de las diferentes carreras con las que tiene constante contacto, pero que no lo denuncian por temor a las represalias.

"Es una denuncia por acoso sexual y hostigamiento laboral que estoy presentando en el Tec de Madero, el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, esto ocurrió en el mes de abril, yo reporté a mis superiores, he entregado la narrativa de los hechos a varias instancias, a la institución, al sindicato, a la dirección, a mi área, están notificados y no han procedido, pues para garantizar mi bienestar", precisó.

Foto: Especial

"Exijo que la persona sea sancionada por lo que hizo y no se ha hecho absolutamente nada, tuve que acudir a poner una denuncia a la Fiscalía General de Justicia en Ciudad Madero, porque mi centro de trabajo no me ha respaldado; tuve el valor de decir lo que está pasando ahí adentro y hay más compañeras, hay alumnas, este individuo tiene contacto con alumnas, entonces ¿por qué lo siguen protegiendo?", puntualizó.

En la narrativa de hechos que hizo llegar al director del Tec de Madero Luciano Aguilera Vázquez el pasado 18 de mayo expone que el tipo identificado como Víctor Manuel "N" se masturbó frente a ella en tanto veía en su teléfono celular videos pornográficos, es así que tiene el fundado temor que el sujeto podría hacerle más daño, sin que ninguna autoridad le ponga un freno a sus hostilidades.