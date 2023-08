En Sonora los maestros se están capacitando para usar los nuevos libros de texto

El secretario de Educación y Cultura de Sonora, Aarón Grajeda Bustamante, informó que durante esta semana se está impartiendo el taller intensivo de formación continua para que los más de 30 mil maestros puedan adaptarse a los nuevos libros de texto gratuitos previo al inicio de clases el próximo 28 de agosto.

“Estamos actualmente trabajando de manera muy intensiva, si ustedes pasan por las escuelas ya verán a todo el personal educativo, trabajadoras y trabajadores de la educación metidos en el taller para poner todos los retos que implica el nuevo plan curricular y sobre todo también la implementación de los libros de texto gratuitos”.

Ya se tienen liberados los libros de manera digital

Créditos: Gerardo Moreno Valenzuela

Grajeda Bustamante explicó que ya entregaron el 85% de los libros de texto en Sonora, donde de 3.1 millones de libros que deben entregar, ya están en las escuelas cerca de dos millones, principalmente los de preescolar y primaria, donde se tiene contemplado concluir la entrega universal para el lunes 28.

En el caso de secundaría, precisó que no se tiene avance porque no han llegado los libros, pero ya se tienen liberados los libros de manera digital y estarían arribando a Sonora para finales de septiembre, luego de la etapa diagnóstica. No frenarán distribución de libros.

¿Cuántas firmas se juntaron rechazando los libros de texto en Sonora?

El Secretario de Educación informó que tienen conocimiento de la entrega de más de 52 mil firmas de rechazo a los libros de texto realizadas por organizaciones civiles y padres de familia realizada el pasado miércoles, sin embargo, reiteró que no tienen facultades para frenar la distribución de los libros.

Además, dijo, estar convencidos que el modelo educativo que presenta la Nueva Escuela Mexicana es el mejor para los niños de Sonora y además permite a los padres definir los contenidos que se enseñarán a sus hijos en las aulas.

“Tenemos la convicción de que el único modelo educativo que entrega voz a los padres de familia para co-definir los contenidos educativos es este modelo que estamos implementando que es el modelo de mayor consulta que haya tenido el sistema educativo nacional”.

Listo el regreso

El 28 de agosto será el regreso a clases presenciales en los más de tres mil planteles educativos del nivel básico de escuelas públicas en todo el estado, con más de 45 mil estudiantes y más de 30 mil maestros.

En estos momentos se cuenta con el 90% de la asignación de plazas docentes, fijas o temporales, y en los próximos días y semanas se cumplirá al 100%. También se lanzó la licitación de los uniformes escolares, gratuitos, tabletas electrónicas y útiles escolares, donde se invertirán más de 195 millones de pesos en total.

Además, se realizaron 224 acciones de infraestructura en diferentes planteles, donde se invirtió 268.2 millones de pesos para estar listos para el regreso a clases y solo quedaron pendientes 65 obras que se concluirán en septiembre.

srgc