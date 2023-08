Alcaldes rechazan participar en programas sociales, revela secretaria de Bienestar

La titular de la Secretaría de Bienestar, Verónica Adriana Aguirre de los Santos, reveló que hay alcaldes de algunos municipios los cuales se han negado a suscribir un convenio de colaboración con la Secretaría para la realización de diversos programas como el de Comedores Comunitarios.

Aún cuando no cito nombres de municipios, ni de presidentes municipales mencionó que algunos alcaldes con el argumento de no tener presupuesto, un espacio para la instalación del Comedor Comunitario o sencillamente estiman no se requiere es que se han negado a participar en este programa.

Informó que mensualmente se han entregado 284 paquetes alimentarios

Créditos: José A. Hernández

¿Qué municipios de Tamaulipas participarán en lo programas sociales?

En contraste otros municipios como Victoria, Matamoros, Jiménez y otros han expresado su disposición para participar en diferentes programas a efecto de abatir el índice de pobreza extrema.

Descartó que sea por cuestiones políticas, el hecho de que algunos alcaldes no muestren voluntad para la firma de un convenio de colaboración para aterrizar ese programa social, tomándose en cuenta que la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, es de colaborar con todos por igual, aquí no hay interés personal.

Los Comedores Comunitarios están diseñados para ofrecer dos alimentos calientes diariamente a personas que viven en condiciones de pobreza extrema.

En cada Comedor se atienden hasta 75 personas diariamente de lunes a viernes almuerzo y comida. Anunció que el objetivo es la apertura de 57 comedores mas a los 41 ya existentes.

¿Cómo participa la Secretaría del Bienestar en los programas sociales?

Para este programa los Municipios aportan el local y se hacen cargo de los servicios como agua potable y energía eléctrica, en tanto que Bienestar realiza el pago de las cocineras, insumos, y equipamiento para el funcionamiento de los comedores.

Por otra parte, informó que mensualmente se han entregado 284 paquetes alimentarios los cuales contienen harina de maíz, de trigo, café, azúcar, frijol, aceite, y lentejas entre otros insumos, en todos los municipios.

Comentó que de acuerdo con una encuesta realizada entre familias que viven en condiciones de pobreza su prioridad es la alimentación y en segundo lugar el acceso a una vivienda digna, propia.

srgc