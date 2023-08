Luisa María Alcalde: "Estado mexicano construye una nueva relación con los pueblos indígenas"

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde aseguró que el estado mexicano construye una nueva relación con los pueblos indígenas al no solo al reconocer sus derechos fundamentales, sino también al reconocer su territorio, cultura, sitios sagrados y rutas de peregrinación.

En la instalación de la Comisión Presidencial del Decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados y las rutas de peregrinación de los pueblos indígenas Wixárika, Náayeri, O'dam o Au'dam y Mexikan, Luisa Alcalde dijo que que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no permitirá nuevas concesiones y extracciones en sitios sagrados de estos pueblos.

"Es un decreto presidencial que da origen precisamente a esta comisión, es una muestra más no solo del compromiso de gobierno, sino de una nueva visión por parte del Estado mexicano en torno a los derechos de los pueblos indígenas, una visión que va más allá del reconocimiento de sus derechos básicos, sino que comprende la importancia de sus valores espirituales, de su cultura, en el sentido más amplio incluyendo esto el territorio, sobre este último quisiéramos hacer énfasis que el reconocimiento, resguardo por parte del estado mexicano de los hogares y sitios sagrados y las rutas de peregrinación de los cuatro pueblos", explicó.

Es un decreto presidencial que da origen precisamente a esta comisión, es una muestra más no solo del compromiso de gobierno

Se van a proteger los sitios sagrados y rutas de peregrinación en Tatei Haramara, Xapawiyemeta, Hauxa Manaka, Teekata y Wirikuta.

Abordarán aspectos jurídicos y técnicos

La Comisión Presidencial realizará su primera sesión de trabajo para emitir los lineamientos de organización y funcionamiento así como su plan de trabajo en un plazo de 30 días, además el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en coordinación con las autoridades tradicionales harán la difusión del decreto y se creará un Grupo de Trabajo para abordar los aspectos jurídicos y técnicos de los cinco lugares y sitios sagrados, así como de las rutas de peregrinación.

Luisa Alcalde precisó que en esta nueva relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas se protege su territorio de cualquier empresa o industria nacional o internacional que quiera lucrar, extraer recursos naturales o alterar el medio ambiente.

"Marcan un hito fundamental en la relación entre el gobierno, seres humanos y naturaleza, porque no hay aspecto de mayor disputa política, simbólica, espiritual que el propio territorio, no es casual que durante toda la época neoliberal, que los años anteriores los lugares sagrados de los pueblos fueron vistos como espacios de conquista, de extracción de recursos naturales, sabemos que lo que en su momento importaba el lucro a toda costa, el despojo de las riquezas que le pertenecen a la gente y la violación a los derechos que tienen las personas y que tienen las comunidades sobre sus suelos, sobre su agua, sobre su aire, sobre sus propios habitantes (...) lo que estamos haciendo no solo es resarcir los daños del pasado, si no construir una nueva relación entre el Estado, los pueblos y la naturaleza, estamos construyendo una nueva modernidad y un modelo de vida para las próximas generaciones", indicó.

Ante representantes de los pueblos Wixárika, Náayeri, O'dam o Au'dam y Mexikan, Luisa Alcalde señaló que el gobierno de México avanza en la protección, en la preservación y la salvaguarda y la defensa de los territorios sagrado en Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.

"Este decreto no solamente hace un llamado a las autoridades a respetar y a promover las acciones necesarias para proteger el patrimonio cultural y natural, sino que enuncian de manera muy clara y muy específica dentro del decreto que estos territorios no serán objeto de nuevas concesiones o permisos relacionados con la minería, con las industrias que afecten el equilibrio ecológico, y que tanto empresas nacionales como extranjeras vinieron a muchas veces a destruir", aseveró.

