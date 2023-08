Hijos de la alcaldesa de Mitontic son liberados: estuvieron nueve días retenidos

Alrededor de las 17:30 horas de este martes fueron liberados Fernando José López Méndez y Luis Armando López Méndez, hijos de la alcaldesa de Mitontic, Chiapas así como el tesorero Erasto Velasco Velázquez.

Por la tarde se registró un fuerte dispositivo donde se trasladaron cinco millones 570 mil 290 pesos a la comunidad de Oxinam, en donde las autoridades entregaron en una caja el efectivo a cambio de la liberación de los dos jóvenes y del tesorero Erasto Velasco Velázquez, quienes estuvieron 9 días retenidos.

Fueron entregados a sus padres, la alcaldesa Maruca Méndez y Fernando López Créditos: Lizeth Coello

Agradecen apoyo de autoridades

“Es unos cinco millones 570 mil 290 pesos eso es lo que se había perdido al tesorero municipal pero ya gracias a diosito ya estamos acá de nuevo mis hijos eso me alegro mucho con su mamá siempre lloramos ser padre ser madre desaparecido nuestros hijos pues quién no se preocupa. Nos apoyó el gobierno pa' qué niego que yo tengo no tengo ninguna propiedad, es un pueblito donde venimos un pueblo pequeño les agradezco mucho al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a toda la dependencia Fiscalía General y al delegado de gobierno”, dijo Fernando López, padre de los jóvenes.

Alrededor de las 19:30 horas los jóvenes llegaron a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas donde fueron entregados a sus padres, la alcaldesa Maruca Méndez y Fernando López presidente por usos y costumbres de Mitontic.

Cabe recordar que fue el pasado 9 de agosto cuando se registró el robo de 5 millones de pesos que servirían para pagos en la comunidad de Oxinam y fue el 13 de agosto por la madrugada que un grupo armado secuestró a los hijos de la alcaldesa.

dhfm