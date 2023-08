“Desinformados y manipulados”: AMLO acusa a la oposición de engañar a la gente para oponerse a los libros de texto

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que están “desinformados y manipulados” por el bloque conservador en México la gente que protesta contra los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP, luego que en Chiapas quemaron algunos ejemplares, en Aguascalientes se registraron movilizaciones ciudadanas y se prepara una marcha a nivel nacional contra los nuevos materiales de primaria y secundaria.

Durante la Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que esas protestas “son politiquería”, están fraguadas por grupos de poder de oposición.

“Están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más qué no tienen razón quienes se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados y no deberían prestarse a ser manipulados por los dirigentes, empresarios, gerentes. Empresarios no, traficantes de influencias sí; gerentes sí, del bloque conservador. Es politiquería, pero lo van a seguir haciendo”, dijo.