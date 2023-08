Ciclón tropical "Nueve" dejará afectaciones en cinco estados

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó la presencia del "Ciclón Tropical Potencial Nueve" desde las 09:00 horas de este lunes 21 de agosto. De acuerdo con la dependencia, el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) que funge como una herramienta de coordinación en el alertamiento a la población por amenazas ciclónicas, los estados que deberán mantenerse alerta son: Nuevo León y Tamaulipas, puesto que parte de la ciudad de Progreso, Yucatán, a una veolocidad de 415 kilómetros por hora y a 755 kilómetros por hora al este de Barra El Mezquital, Tamaulipas.

Asimismo, el organismo detalló a través de un boletín que la presencia de este ciclón era de categoría azul, lo que significa que tiene un nivel de peligro bajo y que únicamente afectará al norte de Nuevo León, además del noreste y norte de Tamaulipas, específicamente en las siguientes localidades:

Nuevo León Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, Lampazos de Naranjo, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo, Villaldama.

Tamaulipas Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso



Ciclón Nueve azotará Tamaulipas

De acuerdo con el reporte del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, eta precipitación propiciará la entrada de humedad en las entidades mencionadas, así como lluvias puntuales fuertes en el noreste y oriente de México, además de lluvias muy fuertes en Tamaulipas. No se reportaron ni oleaje alto ni marea de tormenta, por lo que las costas no se verán afectadas.

Recomendaciones ante la evolución del ciclón tropical

La dependencia detalló que la ciudadanía deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Población en general Informarse sobre las condiciones meteorológicas en sus lugares de residencia, tener presente su plan familiar de protección civil y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Extremar precauciones ante presencia de vientos fuertes y ponga especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico. Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos, así como zonas urbanas, si es necesario buscar rutas alternas. En caso de estar transitando por la calle, extremar precauciones ya que las ráfagas de viento pueden arrastrar o convertir objetos en proyectiles, busque refugio en casas y edificios de construcción sólida. En domicilio, mantener abiertas algunas de las ventanas (preferentemente a sotavento), y evitar permanecer en habitaciones enfrentadas a la dirección de donde sopla el viento que tenga ventanales. Permanezca alejado de las ventanas y en caso de ser necesario puede protegerse debajo de muebles sólidos y pesados o escaleras interiores.

Navegación marítima Precauciones en inmediaciones de este sistema, atender indicaciones de Capitanías de Puerto, Secretaría de Marina-Armada de México y autoridades de Protección Civil.

Navegación aérea Precauciones en las inmediaciones de este sistema, atender indicaciones del Servicio a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano.

Medios de comunicación Atender y difundir información emitida por el SINAPROC y fuentes oficiales sobre la temporada de ciclones tropicales y lluvias.

Unidades estatales de Protección Civil Atender la evolución de este ciclón tropical, notificar a integrantes del SINAPROC en ámbitos estatales y municipales, así como considerar las siguientes recomendaciones de acuerdo al nivel de alerta del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT).



FOTO: Cuartoscuro

Niveles de alerta.

Roja: Mantener en resguardo total a la población y autoridades. Restringir toda actividad manteniéndose en sesión permanente los consejos estatales y municipales de protección civil, así como las instancias de coordinación y comunicación. Reforzar la información por conducto de los medios de comunicación masiva sobre el impacto del fenómeno y la necesidad de permanecer bajo resguardo.

Narajna: Evacuación de las zonas de riesgo, puesta en operación de los refugios temporales. Instalación de los consejos estatales y municipales de protección civil, así como instalación en sesión permanente de las instancias de coordinación y comunicación. Reforzamiento del alertamiento por conducto de los medios de comunicación masiva sobre el fenómeno específico y el inminente impacto.

Amarilla: Valorar posibilidad de instalar consejos estatales y municipales de protección civil, preparar posibles refugios temporales, en islas valorar y considerar inicio de evacuación y en su caso desplegar personal y recursos.

Verde: Instalar centros estatales y municipales de coordinación y comunicación, revisar directorios de comunicaciones y el inventario de recursos materiales y humanos, planes y procedimientos de comunicación y operaciones, revisar listado y condiciones de operatividad de los refugios temporales, identificar instalaciones de emergencia.

Azul: Activar procedimientos internos de comunicaciones, mantener alto nivel de atención a información oficial.



