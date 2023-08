Rubén Moreira califica como terror el caso de la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, calificó como terrorismo el caso de la desaparición y probable muerte de cinco jóvenes, el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno, Jalisco. “Este homicidio de los muchachos de Lagos de Moreno me recordó un homicidio muy famoso que se dio entre los contras de Nicaragua y el Ejército Sandinista, estamos hablando de hace 20 años”.

Durante su programa: “Con peras, manzanas y naranjas”, que se transmite a través de sus redes sociales y en el que tuvo como invitados a Mario di Costanzo y al diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, el líder priista indicó que “es claro que hay gente que se preparó en temas de violencia a partir de conocimientos que surgieron de la Guerra Fría. No sólo es la venganza, agresión, delincuencia, es generar terror, las decapitaciones, todo eso es generar terror”, apuntó

Aseguró que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, no está haciendo nada al respecto. “En este país le vuelven a echar la culpa al presidente, como se la echaron a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón… Un día el narco va a mandar en este país, hay una cifra negra que todos ocultan. Sí hay solución, lo que me preocupa es que en este país ya decidimos no hablar de seguridad”.

Afirmó que hay indolencia por parte de las autoridades municipales y estatales y llamó a hacer un “gran acuerdo nacional para que los gobiernos se hagan responsables, señor gobernador, cómo dice que no es de su competencia, asuma su responsabilidad”.

Mencionó que cuando la gente se da cuenta de que no hay consecuencias para matar, mata. “Todas estas series que uno ve en la televisión, sobre todo series que narran la violencia en Colombia, fue muy mal que se transmitieran en México, porque una parte del aprendizaje de la violencia se realizó en lo que se veía ahí”.

Sobre las cifras de violencia en el país en los últimos diez días, señaló que en Baja California se registraron 55 homicidios; Chihuahua, 38; Colima, 17; Estado de México, 53; Guanajuato, 71; Guerrero, 37; Jalisco, 28; Michoacán, 43; Morelos, 34; Nuevo León, 39; Oaxaca, 31; Quintana Roo, 19; Sonora, 38; Tamaulipas, 14; Veracruz, 24 y Zacatecas, 30.

Respecto a los resultados que publicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la pobreza en México, correspondientes a 2022, criticó que disminuyó, pero que esto es reflejo de cómo se mide, “se mide de una manera muy neoliberal. Entregando una cantidad de dinero subes el ingreso y baja la pobreza. Pero hay otros indicadores que nos dicen que las cosas no son así, porque ese dinero se tiene que destinar a otros rubros”.

“Estamos de acuerdo con las transferencias de dinero. Las familias tienen más ingreso, eso es cierto, pero disminuyó la salud, no han aumentado los servicios públicos primarios, las condiciones de seguridad social no avanzaron, tenemos gente en la informalidad”, subrayó.