Lía Limón refuerza equipamiento para combatir incendios forestales

Con la finalidad de reforzar la prevención y el combate a los incendios forestales, la alcaldesa Lía Limón entregó a la Unidad de Protección Civil de la alcaldía un nuevo vehículo de rescate y ataque a estos fenómenos.

En el marco del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales que se conmemoró el pasado 18 de agosto, la alcaldesa explicó que esta unidad multipropósito cuenta con un tanque con capacidad de 600 litros de agua y otro de 80 litros de agua ligera para la extinción de sustancias peligrosas, y opera con equipamiento suficiente para ser utilizada también para la atención de emergencias de rescate en espacios confinados, rescate urbano e incendios tanto forestales como estructurales.

Lía Limón destacó que en la demarcación más del 20% del territorio es suelo de conservación, por lo cual, es indispensable mantener la alerta para evitar daños a la naturaleza y, en especial, a la integridad física de las y los habitantes de la alcaldía.

En ese sentido, reiteró su llamado a las y los vecinos a atender las recomendaciones del personal de protección civil, además de prevenir riesgos no tirando colillas, no tirando basura y no tirando vidrio que se convierte en lupa en dichos espacios.

Se trata, dijo, de dar más seguridad a las áreas de valor ambiental y a las familias que viven cerca.